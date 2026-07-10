A19, autotreno carico di grano in fiamme al km 131+100: chiusa la carreggiata verso Catania

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I Vigili del Fuoco del Comando di Enna sono impegnati dalle ore 13.30 lungo la A19, al km 131+100, per l’incendio di un autotreno carico di grano. I Vigili del Fuoco stanno operando con una squadra e due autobotti di supporto.

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Al momento, la A19 in direzione Catania è chiusa.

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Allo svincolo di Mulinello, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Leonforte sono impegnati nello spegnimento di un vasto incendio di vegetazione che ha interessato anche la A19. Sul posto anche le squadre AIB forestali, la Polstrada e l’Anas.