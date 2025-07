PUBBLICITÀ

I Vigili del Fuoco del Comando di Enna sono intervenuti alle ore 17 sull’autostrada A19, al km 159+300, per un incidente stradale autonomo.

Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto si è ribaltata finendo contro il guardrail. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone che, dopo essere state estratte dal veicolo, sono state trasportate all’Ospedale di Enna.

Oltre alla squadra del distaccamento di Leonforte, sono intervenuti anche la Polstrada, l’Anas e il 118.