A19, annullata la chiusura notturna di oggi tra Enna e Caltanissetta: lavori conclusi in anticipo

Anas comunica un aggiornamento sui lavori in corso lungo l’autostrada A19 Palermo–Catania, in corrispondenza del viadotto Morello.
Sono stati infatti completati in anticipo i lavori di demolizione del bypass relativo alla campata numero 60.
Alla luce del completamento anticipato delle operazioni, questa notte non sarà più necessario interdire al traffico la carreggiata in direzione Palermo, inizialmente prevista nell’ambito delle chiusure notturne programmate.
Nei giorni scorsi Anas aveva annunciato la chiusura notturna di un tratto dell’A19, tra gli svincoli di Caltanissetta ed Enna, nelle notti del 29 e 30 gennaio, per consentire la demolizione dell’ultimo impalcato del by-pass accostato alla carreggiata in esercizio. L’intervento rientra nel più ampio programma di ammodernamento del viadotto Morello, lungo oltre cinque chilometri, per un investimento complessivo di 107 milioni di euro.