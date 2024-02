A Taormina l’assemblea nazionale di Sud chiama Nord

PUBBLICITÀ

Tutto è pronto per l’assemblea nazionale di Sud Chiama Nord che si terrà a Taormina, presso il Palazzo dei Congressi, nei giorni 1 e 2 marzo.

L’evento rappresenta un momento cruciale per il movimento, durante il quale verranno discusse strategie e progetti per le europee, dove l’approccio sarà “meno Europa e più equità”.

La presidente di Sud Chiama Nord, Laura Castelli, ha dichiarato: “L’assemblea nazionale è un momento di fondamentale importanza per il nostro movimento, che certificherà la crescita e il radicamento in tutta Italia de nostro movimento. Sarà l’occasione per discutere le sfide che ci attendono e per elaborare soluzioni concrete per un’Europa diversa che valorizzi la sovranità dell’Italia. Invito tutti i nostri iscritti, amici e simpatizzanti a partecipare attivamente e a condividere questo evento, perché insieme possiamo fare la differenza”.

Il tema dell’evento è “La Libertà è una conquista: non si può stare a guardare”.