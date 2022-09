A Riposto l’ultimo saluto a Graziella Laura Santoro

Domani, sabato 17 settembre, la comunità e la famiglia saluteranno Graziella Laura Santoro alle ore 15:30 presso la Chiesa Maria SS. del Carmelo a Riposto. La giovane psicoterapeuta e docente della Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitiva Aleteia, morta tragicamente a Enna lo scorso venerdì cadendo in un dirupo in zona Porta Ianniscuro, giungerà in chiesa per le ore 10. Il marito, Davide Canino, ha chiesto alla comunità e agli amici di accompagnare Graziella, come lei avrebbe voluto: in musica.

“Come vi avevo anticipato – ha scritto su Facebook – cercheremo di fare qualcosa di diverso per darle un ultimo saluto. Innanzitutto, niente nero. Colori!”

A salutare Graziella, oltre agli amici, ci saranno le realtà imperniate della sua gioia di vivere e professionalità. Ci sarà la Banda, la Scuola Aleteia con Musica Ribelle e i loro strumenti acustici e percussivi, ci saranno i Clown, ci sarà il gruppo teatro di Bruno Torrisi e Luana Toscano, e tutti coloro i quali si vorranno unire, all’insegna dell’improvvisazione.

“Mi piace pensare – continua – che Graziella si divertirà a condurre questa grande sessione di improvvisazione. Una cosa a cui tengo, a cui teniamo tantissimo, è trasformare parte del nostro dolore in opportunità. L’opportunità di aiutare chi ha bisogno di un sorriso, di un abbraccio, di amore. Vogliamo coinvolgervi tutti a sostegno di LAD Onlus, con una donazione”.