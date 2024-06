A Regalbuto l’assemblea della Federazione Siciliana delle BCC

PUBBLICITÀ

Sabato scorso, presso il Centro Direzionale di Regalbuto, si sono svolti i lavori dell’assemblea ordinaria della Federazione Siciliana delle BCC, coordinati dal Prof. Concetto Costa, presidente della stessa federazione.

Sono intervenuti Augusto dell’Erba, presidente di Federcasse, la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse, e Gaetano Mancini, presidente di Confocooperative Sicilia.

“Un momento non solo formale – comunica la BCC La Riscossa di Regalbuto – ma occasione di incontro per un confronto sugli intendimenti volti a garantire il futuro delle BCC per le finalità di sostegno al territorio che segnano la loro missione”.