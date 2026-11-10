A Pietraperzia la presentazione del libro “Un padre di nome Rocco. Memorie di Michele Siciliano”

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L’Amministrazione Comunale di Pietraperzia e l’Associazione Culturale “La Stanza dello Scirocco” promuovono un appuntamento dedicato alla memoria, alla famiglia e alle radici del territorio con la presentazione del libro “Un padre di nome Rocco. Memorie di Michele Siciliano”, opera curata da Silvia Bertani, che ha raccolto e dato voce ai ricordi e alle testimonianze di Michele Siciliano.

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L’incontro si terrà presso l’Aula Consiliare del Comune di Pietraperzia oggi, martedì 10 novembre, alle ore 17.00, e rappresenterà un’occasione di riflessione sul valore della memoria personale come patrimonio collettivo, capace di raccontare una Sicilia autentica fatta di affetti, sacrifici, tradizioni e legami familiari.

Attraverso il racconto della figura di Rocco e delle vicende che hanno segnato una famiglia, il volume restituisce uno spaccato di vita che si intreccia con la storia sociale e culturale del territorio, conservando esperienze che rischierebbero altrimenti di andare perdute.

Ad aprire il confronto con il pubblico saranno i relatori Aurora Beretta, Mara Pea, Silvia Bertani e Michele Siciliano, protagonisti di un dialogo dedicato alla riscoperta delle memorie individuali come strumento di conoscenza e di trasmissione tra generazioni.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale promosso dall’Amministrazione Comunale e dall’Associazione “La Stanza dello Scirocco”, con l’obiettivo di favorire momenti di incontro, riflessione e condivisione attorno ai temi dell’identità, della memoria e della cultura locale. Ingresso libero.