A Piazza Armerina l’unico concerto in Italia del Gipsy Kings by Pablo Reyes

Sabato 12 agosto alle ore 22 a Piazza Armerina concerto del Gipsy Kings by Pablo Reyes, il gruppo internazionale che, grazie al ritmo magico ed emozionante delle sue chitarre, è in grado di coinvolgere qualsiasi tipo di pubblico. Il live nella centrale Piazza Falcone e Borsellino sarà l’unico concerto in Italia.

Gipsy Kings by Pablo Reyes continua a proporre un inconfondibile sound rumba, ovvero il coinvolgente ritmo della fiesta. Caldi riff di chitarra per danze irresistibili, un mix di suoni gitani dalla forte personalità flamenca.

Proprio questa originale proposta, appassionata ed esplosiva, sostenuta dal loro leader Pablo Reyes, ha il potere di coinvolgere ogni genere di pubblico grazie ad una miscela di ritmi caldi ed esotici, frutto del patrimonio culturale tzigano.

Insomma un sound irresistibile per questa formazione che arriva dal sud della Francia e che dal vivo si esprime al massimo del suo potenziale.

La scaletta si annuncia come un vero e proprio viaggio musicale dove spiccano tutte le hit di sempre della tradizione gitana da “Bamboleo” a “Djobi Djoba”, da “Un amor” a “La quiero”, comprese le amatissime cover italiane ed internazionali di “Volare “,”My Way”,”Hotel California.

La band sarà composta da otto musicisti e sarà presente un grande allestimento scenografico che renderà ancora più emozionante l’atteso concerto. Lo spettacolo è prodotto dalla Ri.Ca Eventi.