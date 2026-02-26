A Perugia il premio “Livatino Saetta Costa”: tra i premiati il nicosiano Aldo La Ganga

PUBBLICITÀ

Aldo La Ganga, nicosiano, sarà tra i destinatari del XXXI Premio nazionale per la legalità e l’impegno sociale “Rosario Livatino, Antonino Saetta, Gaetano Costa”. La cerimonia di consegna è in programma a Perugia, lunedì 25 maggio, nella Sala dei Notari di Palazzo dei Priori.

Il riconoscimento, dedicato a figure simbolo della lotta alla mafia e della cultura della legalità, viene assegnato a personalità delle istituzioni e della società civile distintesi per impegno sociale e senso civico.

La Ganga è attivo nell’area Europa Verde – Alleanza Verdi e Sinistra; nei giorni scorsi il circolo locale ha indicato il suo nome come candidato sindaco di Nicosia alle prossime amministrative.