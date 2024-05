A Pergusa le monoposto di F.1 Campione del Mondo

PUBBLICITÀ

Inizia la “Settimana Motoristica Ennese”, evento che riporta in Sicilia auto leggendarie che hanno fatto la storia del motorsport e monoposto di F.1 Campione del Mondo.

Dopo il benvenuto al paddock dedicato ai piloti da parte del Consorzio Ente Autodromo Pergusa e dai giornalisti accreditati, in programma domani pomeriggio, giovedì 16, scatterà la tre giorni che prevede l’accensione dei motori venerdì 17 con le prove libere cui seguiranno nella giornata di sabato 18 le prove ufficiali e gara 1 del Gran Premio del Mediterrraneo, della Coppa Città di Enna e del Premio Pergusa.

Domenica con gara 2, le categorie ritorneranno in pista per concludere il weekend che vedrà per la prima volta assegnato il Premio GNV e del riproposto storico Premio Jeanlucien Bonnet.

Piloti di 8 nazioni hanno risposto con entusiasmo all’invito del presidente del Consorzio Ente Autodromo Pergusa Mario Sgrò che con tenacia, passione e competenza, è riuscito a riportare sulla pista siciliana alcuni preziosi gioielli dell’automobilismo, dal passato iconico. L’Autodromo intorno al lago è pronto ad accogliere vetture, piloti e team, nel modo più adeguato all’evento esclusivo e dall’elevato prestigio. Occasione unica oltre che agonistica, anche di promozione della cultura e della storia dell’auto e dell’automobilismo sportivo.

Intensa la copertura mediatica, che prevede anche il live streaming dell’intero week end siciliano, con le gare della F.1 in diretta nazionale.

“La storia torna a Pergusa, siamo pronti ad iniziare – dichiara Mario Sgrò – l’emozione è forte quanto il desiderio di sentire la sinfonia che sapranno offrire motori che rappresentano l’epopea delle corse in circuito e su strada. Un evento internazionale, che è certamente agonismo, ma soprattutto cultura, storia e conoscenza di un mondo, che in passato è stato protagonista anche in Sicilia, a Siracusa prima ed a Pergusa dopo. La spinta della passione infonde l’energia essenziale per il superamento di criticità talvolta causate da chi perde la preziosa opportunità di condividere gli intenti che questo appuntamento rappresenta”.