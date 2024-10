A Palermo focus sulla cultura d’impresa rispettosa dell’ecosistema e delle persone

PUBBLICITÀ

Confartigianato Palermo, con la Camera di Commercio Palermo Enna, organizza un appuntamento nell’ambito della “Settimana per l’energia e la sostenibilità 2024” martedì, a partire dalle ore 10, nella Sala Terrasi (2° piano) Camera Commercio Palermo Enna (via E. Amari 11). Dal 21 al 27 ottobre, sette giorni di eventi e iniziative organizzati da Confartigianato Imprese su tutto il territorio nazionale per diffondere una cultura d’impresa rispettosa dell’ecosistema e delle persone.

A Palermo interverranno: Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna, Maria Grazia Bonsignore, presidente Confartigianato imprese Palermo, Peter Barranca, presidente Confartigianato imprese Enna, Giusy Savarino, assessore regionale del territorio ambiente, Edy Tamajo, assessore regionale alle attività produttive, e Giuseppe Todaro, presidente della Rap Spa.

Ed inoltre, Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna parlerà del “Ruolo strategico della Camera di Commercio di Palermo Enna attraverso il PID nella doppia transizione”, Federico Lo Presti, consultant Cribis gruppo Crif su “Esg e sostenibilità: criteri e guida agli investimenti sostenibili, l’impresa come valore sulla sostenibilità dati alla mano”, Marco Cherubini, business owner di Esg Cribis gruppo Crif su “Approccio ad un percorso virtuoso sulla sostenibilità”, Flavia Pinello, presidente categoria moda di Confartigianato Sicilia, e Michele Priori, consigliere d’amministrazione Combat Tessile su “Eco-sostenibilità nella gestione dei rifiuti nel settore moda”. Conclusioni Giovanni Rafti, segretario Confartigianato imprese Palermo.