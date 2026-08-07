A Milano una mostra dedicata al pittore centuripino Giuseppe Gagliano

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È stata inaugurata lo scorso 2 agosto presso la storica Libreria Bocca, nella prestigiosa cornice della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, la mostra “Giuseppe Gagliano (1897–1985) – Il Naïf Siciliano” dedicata a Giuseppe Gagliano, pittore naïf nato a Centuripe. L’esposizione rende omaggio a uno degli artisti più rappresentativi della tradizione popolare siciliana, confermando l’interesse che la sua opera continua a suscitare nel panorama culturale nazionale.

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Per la comunità di Centuripe, che gli diede i natali nel 1897, si tratta di un riconoscimento di particolare prestigio. Le radici centuripine di Giuseppe Gagliano costituiscono infatti il cuore della sua produzione artistica: nelle sue tele rivivono la Sicilia autentica, gli antichi mestieri, il lavoro nelle miniere di zolfo, i carretti siciliani, le feste popolari e la vita contadina, raccontati con uno stile spontaneo e una straordinaria ricchezza cromatica.

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Autodidatta, dopo aver lavorato come minatore e calzolaio, Gagliano trasformò la propria esperienza di vita in un linguaggio pittorico unico, capace di custodire e tramandare la memoria di un mondo che oggi rappresenta un patrimonio culturale di inestimabile valore.

Nel corso della sua carriera partecipò a numerose mostre personali e collettive, ottenendo importanti riconoscimenti. Tra questi spicca l’Ambrogino d’Argento, conferitogli dal Comune di Milano nel 1973 nell’ambito della rassegna “50 pittori naïfs alla scoperta di Milano”.

Emblematiche le parole che Cesare Zavattini dedicò all’artista: «Quanta gente che ha ragione ha il mondo e Gagliano li accoglie tutti, c’è posto per tutti nelle sue tele; quelli che hanno torto stanno nascosti, hanno paura della luce e del sole.»

Il Sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina, ha espresso soddisfazione per questo importante riconoscimento: «La mostra ospitata dalla storica Libreria Bocca rappresenta un motivo di profondo orgoglio per tutta la nostra comunità. Giuseppe Gagliano non è soltanto un grande artista della pittura naïf italiana: è un figlio di Centuripe che ha saputo raccontare, attraverso le sue opere, l’anima più autentica della Sicilia e delle sue tradizioni. Vedere oggi il suo talento celebrato in un luogo simbolo della cultura italiana come la Libreria Bocca significa rendere omaggio anche alla storia, all’identità e alla ricchezza culturale della nostra città. Continueremo a valorizzare e promuovere la memoria dei nostri concittadini illustri, perché rappresentano un patrimonio prezioso da trasmettere alle nuove generazioni.»

La mostra ospitata dalla Libreria Bocca rappresenta un’importante occasione per riscoprire la figura di Giuseppe Gagliano e, al tempo stesso, per valorizzare il legame indissolubile tra l’artista e Centuripe, città che ne ha visto nascere il talento e che continua a custodirne la memoria. È un riconoscimento che rende onore non soltanto a uno dei maggiori interpreti della pittura naïf italiana, ma anche al patrimonio storico, culturale e identitario della comunità centuripina.