A lezione con Riccardo Cocchi: un sogno che si avvera per i ballerini ennesi Di Maggio e Calì

Un grande sogno che si avvera. Giovanni Di Maggio e Martina Calì, campioni italiani di latino-americano, ballerini di classe A, hanno partecipato all’evento internazionale Starcup 2023, tenutosi a Bari. L’evento ha visto la partecipazione del grande ballerino latinista Riccardo Cocchi, dieci volte campione del mondo di danze latino americane.

Oltre a tante lezioni private, allenamenti e numerose lectures, nell’evento si sono svolte anche delle gare. Giovanni e Martina hanno partecipato ad una delle gare più importanti, la classe A 19/34, arrivando in finale. I due giovani ballerini ennesi, inoltre, hanno fatto lezione sia con Cocchi che con la moglie Yulia Zagoruychenko.

Indescrivibili le sensazioni e la gioia, per non parlare dell’assoluta importanza degli insegnamenti impartiti dei due atleti. Entrambi sognavano di potere, un giorno, vedere dal vivo il loro idolo, ma mai e poi mai avrebbero immaginato di poter fare lezioni con lui.

Giovanni e Martina sicuramente non dimenticheranno mai questa straordinaria esperienza, più unica che rara, e per questo ringraziano i loro maestri Corallo per avere permesso a loro, ed ad altri allievi, di coronare un sogno.