A Leonforte e Nicosia assemblee del Sindacato Autonomo di Polizia

Si sono tenute ieri, presso il Commissariato di P.S. di Leonforte e il Commissariato di P.S. di Nicosia, due assemblee alla presenza del Segretario Nazionale del S.A.P. (Sindacato Autonomo di Polizia) Giuseppe Coco, per discutere in merito alle problematiche legate al lavoro svolto dagli operatori di polizia.

Il segretario provinciale Alfonso Arnone ha messo in evidenza le criticità strutturali del Commissariato di Leonforte e, allo stesso tempo, ha fatto plauso al personale per lo splendido lavoro che giornalmente svolge con abnegazione e professionalità.

Altro passaggio importante è stato quello dedicato al personale in servizio a Nicosia. “Nonostante i poliziotti lavorino in una realtà logisticamente penalizzata – ha comunicato Arnone – sono sempre riusciti a far fronte alle problematiche del territorio di competenza in modo ottimale”.

La segreteria provinciale di Enna ha stimolato il segretario nazionale ad intercedere presso il Ministero dell’Interno al fine di assegnare nuove risorse umane, poiché a causa dei vari pensionamenti l’organico degli uffici periferici si è ridotto.

Si è discusso anche di importanti battaglie portate avanti dal S.A.P., come il taser e i miglioramenti salariali legati al nuovo contratto di lavoro e alla salvaguardia dei diritti pensionistici.