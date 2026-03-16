A Hennaion la presentazione del libro “Enna, la città e il territorio”

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Si terrà venerdì 20 marzo 2026, alle ore 18, presso Hennaion – la biblioteca degli autori ennesi, in piazza San Domenico 2, la presentazione del libro “Enna, la città e il territorio” di Anna Franca Iannello.

L’iniziativa è promossa dall’Accademia Pergusea e dalla Società Dante Alighieri – Comitato di Enna e sarà un’occasione di approfondimento dedicata alla città e al suo territorio attraverso il contributo dell’autrice.

All’incontro interverranno Maria Grazia Lo Jacona, presidente dell’Accademia Pergusea, Pietro Colletta, presidente del Comitato Dante Alighieri, oltre all’autrice del volume Anna Franca Iannello.