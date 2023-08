“A grandi passi verso la Terza Guerra Mondiale”, il nuovo saggio di Pino Scorciapino

PUBBLICITÀ

È nelle librerie o può essere commissionato tramite le note piattaforme di vendita libraria online il nuovo saggio di Pino Scorciapino intitolato “A grandi passi verso la Terza Guerra Mondiale”, Editrice EdiSud Salerno.

Un libro di inquietante attualità. Dal 2018 l’autore scrive in prevalenza di politica internazionale, geopolitica, conflitti, disarmo, pacifismo per il sito www.piolatorre.it del Centro Studi Pio La Torre di Palermo. Il volume raccoglie 32 suoi articoli/saggi su questi temi, l’ultimo risalente al mese di febbraio 2023, anniversario dell’aggressione russa all’Ucraina.

“Le poco meno di 700 pagine del volume – sostiene Scorciapino – registrano, con ampio ricorso a ricostruzioni giornalistiche, opinioni di esperti e studiosi, commenti, l’isterico avventurarsi in un crescendo di tensioni, azioni e reazioni, bellicismo dilagante. Tra gli ‘ismi’ che ciclicamente nel mondo hanno prodotto solo morte, sofferenze e macerie è ora il turno di tre ‘imperialismi’ planetari: americano, russo, cinese. I destini del mondo sono nelle mani di tre protagonisti: un ultraottantenne gaffeur seriale, un imputato per crimini di guerra, un ‘imperatore’ ossessionato dalla missione di rendere il suo paese nel XXI secolo la nazione che spodesterà gli Usa dal trono di superpotenza egemone. Tutti gli altri leader mondiali sono comparse. Peraltro mediocri”.

“Nel disordine del sistema internazionale, inasprito dall’invasione dell’Ucraina, barbara, vigliacca, insensata, assistiamo turbati ed impotenti – prosegue Scorciapino – ad una forsennata corsa verso l’apocalisse: conflittualità tra superpotenze, scontro autocrazie-democrazie, impennata delle spese per armamenti, ripercussioni economico-sociali su popoli e nazioni, ritorno ad un mondo diviso in blocchi, invasiva penetrazione cinese e ora anche russa in Africa. E l’Europa? Sempre più divisa, ‘vecchia’ anagraficamente, debole. Sempre più americano-accodata.

“Incombe l’incubo nucleare – continua lo scrittore -. Ripetutamente minacciato da Mosca. Concreto come mai finora. Che effetti avrebbe l’esplosione anche di un solo ordigno ‘tattico’ ‘di limitata potenza’? Se ne parla con disinvoltura raccapricciante. Senza conoscenze né consapevolezza. Senza rendersi conto delle inimmaginabili conseguenze”.

Sono decine i piani d’analisi che si intersecano nel saggio rendendo la lettura avvincente.

Pino Scorciapino è nato a Troina nel 1955. Si laurea nel 1979 in Scienze Politiche nell’Università di Catania con una tesi intitolata “Il ruolo delle superpotenze nel conflitto mediorientale”. Per 30 anni dirigente della Regione Siciliana, ora in pensione. Giornalista pubblicista, ha collaborato a quotidiani e periodici. È socio individuale dell’Istituto Affari Internazionali (IAI). Aforista, biografo, storico, saggista. Questo è il suo sedicesimo libro. Tra gli altri: Governi e parlamenti nella formazione della politica estera italiana, scritto con Fulvio Attinà e Salvo Cutuli (1982), Ancipa. La costruzione di una diga nella Sicilia degli anni ’50 (1984), Due anni in Ottorighe (2012) scritto in collaborazione con Doriana Graziano, Le massime di Massimo (2013), Gaetano Zito. Parroco di periferia, intellettuale, storico della Chiesa (2021), I prevaricatori, i sopraffatti, i cloroformizzati (2023).

A grandi passi verso la Terza Guerra Mondiale è stato scritto in collaborazione con la figlia Lucia Scorciapino.