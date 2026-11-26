A Enna l’assise regionale degli ingegneri di Sicilia

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Dalla progettazione delle infrastrutture alla sicurezza, dalla tutela del patrimonio costruito alla mobilità, fino all’ottimizzazione dei processi industriali: l’intelligenza artificiale sta ridefinendo metodi, strumenti e competenze della professione ingegneristica, aprendo nuove prospettive nella modellazione, nell’analisi dei dati e nella gestione di sistemi più complessi.

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L’Assise 2026 della Consulta regionale degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia, organizzata insieme all’Ordine degli Ingegneri di Enna e alla sua Fondazione, dal titolo “L’AI applicata all’ingegneria”, è in programma venerdì 27 e sabato 28 novembre 2026, all’Auditorium “N. Colajanni” (Plesso del Rettorato) dell’Università degli Studi di Enna “Kore”.

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Due giornate di confronto tra ricerca, innovazione tecnologica, pratica progettuale e etica, con la partecipazione di tutti gli Ordini siciliani e del CNI. Al centro del dibattito, le potenzialità dell’AI nei diversi settori dell’ingegneria e le condizioni per un suo impiego consapevole: la qualità dei dati, il rigore metodologico, la validazione dei risultati e la responsabilità delle scelte progettuali, che rimane in capo al professionista.

Venerdì 27 novembre, alle ore 15.30, ad aprire i lavori saranno Cataldo Salerno, presidente dell’Università Kore, Vladimiro Crisafulli, sindaco di Enna, Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Francesco Castelli, direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura UniKore, Marco Perpignano, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Enna, Fabio Corvo, presidente della Consulta regionale degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia, Domenico Perrini, presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Giuseppe Margiotta, segretario del CNI, Mauro Scaccianoce, presidente dell’Assemblea dei presidenti degli Ordini degli Ingegneri d’Italia.

Seguiranno gli interventi tecnici e scientifici, moderati dalla giornalista Assia La Rosa, che approfondiranno l’evoluzione dei processi progettuali con Livio Gambacorta, lo sviluppo di infrastrutture intelligenti, connesse e sicure con Giovanni Pau, l’integrazione tra ottimizzazione numerica e intelligenza artificiale con Carmelo Scuro, la gestione della complessità del patrimonio costruito con Antonella Versaci e le applicazioni dell’AI per contrastare la povertà dei trasporti in Sicilia con Tiziana Campisi. Le conclusioni della prima giornata saranno affidate ad Alessandro Pagano, del Nucleo di programmazione economica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sabato 28 novembre, alle ore 9.45, prenderà il via la seconda giornata dell’Assise, alla quale interverranno anche Edmondo Tamajo e Francesco Colianni, rispettivamente assessore alle Attività Produttive e assessore dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, e Danilo Notarstefano, consigliere di amministrazione Inarcassa. La lectio magistralis di Giovanni Tesoriere, professore emerito dell’Università Kore di Enna, sarà dedicata all’applicazione dell’intelligenza artificiale nella progettazione delle infrastrutture di trasporto.

Alle ore 12.00 si terrà l’Assemblea della Consulta regionale, occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte e delineare le future linee d’azione della rappresentanza ordinistica siciliana. All’ordine del giorno, la relazione programmatica del presidente Fabio Corvo, la relazione del tesoriere Rosario Grasso e l’approvazione del bilancio consuntivo 2025 e del bilancio preventivo 2026.