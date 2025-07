A Enna il primo Urban Trail tra sport, cultura e sostenibilità

PUBBLICITÀ

Il prossimo 28 settembre, a partire dalle ore 9.30, si svolgerà il primo Urban Trail di Enna, con un percorso che si snoda lungo le vie città e attraversa alcuni dei suoi più importanti luoghi culturali e turistici. L’evento è organizzato dalla società di atletica Marathon Club Haenna, con la collaborazione dell’amministrazione comunale e dell’assessorato allo sport.

“La manifestazione sportiva, rivolta ad atleti nazionali e internazionali, oltre all’aspetto podistico, ha l’obiettivo di accompagnare i corridori alla scoperta della nostra splendida città, attraverso un percorso studiato nei minimi dettagli. I partecipanti avranno modo di godere anche delle bellezze della città e scoprire la sua lunga storia, senza trascurare la sostenibilità ambientale. L’intera competizione sarà infatti plastic free” dice Giovanni Riina, presidente della Marathon Club.

“A differenza delle tradizionali gare di Trail, che si articolano in ambienti prettamente naturalistici, l’Urban Trail è una competizione che si svolge in ambito cittadino, seguendo percorsi insoliti attraverso vicoli, scale, parchi, monumenti e zone caratteristiche della città, che non verrebbero altrimenti attraversati dalle tradizionali gare podistiche” sottolinea Mary Pistillo, vicepresidente della società, che ribadisce l’importanza di unire sport, turismo e divertimento.

La gara prevede due diverse distanze, la più lunga, da 18 km, con 700 metri di dislivello positivo, e la più breve, di 11 km, con 350 metri di dislivello positivo.

La 18 km prende il via dall’eremo di Montesalvo, dove è situato l’esatto centro geografico della Sicilia, si prosegue verso la villa della Torre di Federico, via Mercato, piazza San Tommaso, Balata e Duomo, per addentrarsi poi negli storici quartieri del SS. Salvatore e di San Biagio. Si prosegue verso la strada provinciale 51, conosciuta come San Calò. Solo 700 metri e i corridori imboccheranno la regia trazzera che conduce al sentiero della forestale, che verrà percorso fino ai piedi della Via Sacra e poi in salita fino al Castello di Lombardia al quale si arriverà attraverso la cosiddetta “porta falsa”, per uscire poi da piazzale Euno. In questo punto avrà inizio la gara di 11km, in concomitanza al passaggio degli atleti della 18 km. Insieme si prosegue su via della Cittadella, fino alla chiesa di Valverde , e poi via Fontana Grande, via Ottavio Catalano, parcheggi del Pisciotto, da cui si imbocca il sentiero che attraversa il “bosco del lupinaro”, luogo dalle sinistre leggende, che conduce ai piedi della S. Calò, ancora via Pergusa, c. da Mugavero fino alla strada provinciale 81bis, dove si raggiunge il santuario di Papardura. Da lì si attraversa la strada Monte Cantina fino all’imbocco della contrada Janniscuro, attraverso un antico sentiero di comunicazione con la città, percorso ancora oggi esistente, che attraversa l’omonima porta, fino alla chiesa di S. Bartolomeo, proseguendo poi per la chiesa dello Spirito Santo e concludere nuovamente presso l’eremo di Monte Salvo. Seguirà un momento di ritrovo degli atleti, con un ristoro, presso il chiostro della chiesa di Montesalvo. L’intero percorso vedrà alternare superfici di diverso tipo, come asfalto, sterrato e pavé.

L’evento di apertura della manifestazione si terrà presso il Museo del Mito il 27 settembre. In seguito all’inaugurazione della manifestazione, atleti, accompagnatori e visitatori avranno la possibilità di visitare il castello di Lombardia, la Rocca di Cerere e lo stesso museo del Mito, accompagnati dalle guide turistiche messe a disposizione dalla Pro Loco della città di Enna. Le stesse guide saranno a disposizione dei visitatori anche il giorno della gara, per un tour di tutti i monumenti che vedranno il passaggio della competizione, così da dare a tutti la possibilità di godere dei magnifici luoghi oggetto del passaggio della competizione.

A breve seguiranno indicazioni sulle modalità di iscrizione, che verranno comunicate anche attraverso la pagina Facebook ufficiale della Marathon Club Haenna.