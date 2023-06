A Enna e Calascibetta festa di sport e musica con l’Istituto Comprensivo Santa Chiara

Due diverse feste nei campetti sportivi di Enna e Calascibetta per gli alunni della scuola primaria dell’istituto comprensivo Santa Chiara hanno chiuso un intenso anno scolastico sotto il segno del progetto “Costituzione… in movimento”. La scuola, diretta dalla dirigente scolastica Maria Concetta Messina, ha infatti puntato sullo sport come messaggero dei valori garantiti dalla Carta costituzionale come legalità, uguaglianza, libertà, fratellanza.

PUBBLICITÀ

Un tripudio di magliettine e cappellini colorati ha salutato ieri pomeriggio tutte le classi della scuola primaria dei plessi Santa Chiara e Sant’Onofrio di Enna, radunate nel campetto Tino Pregadio. I colori dei cinque continenti, i cerchi olimpionici, la fiaccola e la canzone “Fino all’alba” cantata da Arisa, hanno omaggiato le Olimpiadi 2026 che si terranno a Milano Cortina.

PUBBLICITÀ

Dopo la proclamazione di alcuni articoli della Costituzione e il giuramento dell’atleta, i bambini suddivisi per classi si sono cimentati in staffette quattro per cento, percorsi motori e ad abilità con ostacoli, coinvolgendo anche i diversamente abili, tutte attività portate avanti nel corso dell’anno. Nel finale, gran parata dei piccoli atleti e saluto dei ragazzi delle classi quinte che hanno offerto una performance con dediche alle insegnanti, canzoni e saluto-dance, distribuzione dei diplomi e lancio dei tocchi. Dalla tribune, gli applausi calorosi delle famiglie degli alunni.

Il nutrito programma è stato aperto dalla prima esibizione ufficiale del coro d’istituto, un progetto speciale affidato alla docente di musica di scuola secondaria di primo grado, l’esperta Loredana Dottore, e portato avanti da alcune docenti del plessi Santa Chiara e Sant’Onofrio. Il coro, nato nel secondo quadrimestre grazie alla selezione di bambini di classi terze, quarte e quinte della scuola primaria, ha proposto l’inno d’Italia e alcuni brani che hanno abbinato melodia, ritmi e movimenti.

A tutti i progetti ha collaborato fattivamente un nutrito gruppo di insegnanti del corpo docente della scuola primaria, collaborato dal personale Ata.

Lo scorso 7 giugno a Calascibetta una grande festa dello sport è stata organizzata al centro sportivo di piano Longuillo, con il coinvolgimento dei bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, le tre classi quinte della primaria e tutte le classi del plesso di scuola media Verga.

Tra bandierine tricolori, inni, marce e musica, la manifestazione, che ha visto la presenza del referente dell’ufficio scolastico regionale e provinciale per l’educazione motoria Filippo Spalletta, dell’assessore comunale alla pubblica istruzione Maria Rita Speciale e della dirigente scolastica Maria Concetta Messina, è stata voluta a conclusione di tutte le attività sportive e dei progetti speciali svolti durante l’anno scolastico con il supporto dei tecnici federali nelle discipline tennis e tennistavolo. Nel corso della mattinata, gli alunni si sono cimentati in tornei di tennis, pallavolo e percorsi ludico-motori.

La scuola primaria xibetana lo scorso 31 maggio aveva concluso il progetto “Costituzione: un racconto che ti fa cittadino”, con una manifestazione organizzata in piazza Umberto I a Calascibetta. I bambini della scuola primaria in quella occasione avevano illustrato i temi trattati attraverso cartelloni, canzoni, brevi dialoghi, percorsi motori e giochi di gruppo sui primi dodici articoli della Costituzione, lo Stato italiano, l’Agenda 2030 e la presentazione dell’orto didattico realizzato nel corso dell’anno a scuola: per quest’ultimo progetto è stata allestita una bancarella con i prodotti coltivati e raccolti dai bambini, come salvia, rosmarino, patate e carote.