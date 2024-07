A Catania la XXIII edizione di “Vulcanica…Mente”

PUBBLICITÀ

L’Istituto Superiore per le Scienze Cognitive e il Centro Clinico ALETEIA, in collaborazione con Herbal Neurocare – Nature for Health, presentano la XXIII edizione di Vulcanica…Mente. Questo seminario scientifico internazionale, presieduto dal Prof. Tullio Scrimali, si terrà il 22 luglio presso il Palazzo della Cultura di Catania, in Via Vittorio Emanuele II, n.121.

I protocolli di trattamento del disagio psichico sono stati storicamente distinti tra biologici (neuroterapia) e psicologici (psicoterapia). Tuttavia, il Prof. Tullio Scrimali propone un approccio integrato che unisce questi due mondi con la farmacologia quantistica. Questo nuovo campo, rappresentato dalla serie NegEnt, si basa su dinamiche fisiche quantistiche invece che biochimiche, offrendo un potenziale rivoluzionario nel trattamento di malattie nervose, disturbi psichici e affezioni somatiche.

L’evento di quest’anno si concentra sull’integrazione di psicoterapia, musicoterapia e farmacologia quantistica, con l’obiettivo di fornire un approccio complesso e innovativo per il trattamento e la prevenzione del disagio in psicologia clinica, psichiatria e psicosomatica.

Programma Dettagliato

09:30 – 10:30: Registrazione dei partecipanti

Registrazione dei partecipanti Prima sessione (Chairman: Sergio Amico) 10:30 – 11:00: Tullio Scrimali – Presentazione del Congresso e relazione su “NegEnt e Farmacologia Quantistica. Una rivoluzione possibile in Medicina e Psicologia Clinica” 11:00 – 11:15: Nicoletta Lanza – “Complessità, Trauma e Psicoterapia” 11:15 – 11:30: Flora Inzerillo, Beatrice Zimbardo, Silvia Maraventano – “Le tecniche riabilitative integrate nelle malattie neurodegenerative: un caso di corea Huntington” 11:30 – 12:00: Pausa caffè

(Chairman: Sergio Amico) Seconda sessione (Chairwomen: Damiana Tomasello e Nicoletta Lanza) 12:00 – 12:15: Tiziana Arena – “L’elemento sonoro-musicale come veicolo per instaurare una relazione con il paziente” 12:15 – 12:30: Sergio Amico – “La Dis-regolazione emotiva, una proposta d’integrazione” 12:30 – 12:45: Maria Leonardi – “Dal suono alla terapia” 12:45 – 13:00: Giorgio Campo e Tullio Scrimali – “Il contributo dell’informatica digitale e della intelligenza artificiale in Musicoterapia” 13:00 – 13:15: Barbara Perna – “Intelligenza Emotiva e psicomotricità di gruppo” 13:15 – 13:30: Agata Lucza e Tullio Scrimali – “La Formazione in Musicoterapia in Europa: l’Esperienza dell’Italia e della Polonia a Confronto” 13:30 – 14:00: Discussione generale e rilascio degli attestati

(Chairwomen: Damiana Tomasello e Nicoletta Lanza)

La partecipazione all’evento è gratuita e a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per gli allievi delle Scuole ALETEIA di Psicoterapia, Musica Ribelle ALETEIA di Musicoterapia e per tutti i tirocinanti presso il Centro Clinico ALETEIA, la partecipazione è obbligatoria. Le iscrizioni avverranno direttamente in sede congressuale.

Per ulteriori dettagli, è possibile contattare la Segreteria della Scuola ALETEIA in Via Gramsci n.6, Acicastello, telefono 095-7127747, 095-492945, e-mail aleteia.info@libero.it.