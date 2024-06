A Caltanissetta i Penalty Awards 2024, la passerella del calcio dilettantistico siciliano: ecco le nomination

PUBBLICITÀ

Tutto pronto per l’undicesima edizione dei Penalty Awards. Ancora una volta la tenacia e la determinazione del Patron Ettore Tortorici hanno fatto si che il calcio dilettantistico siciliano abbia, anche per quest’anno, la giusta e degna conclusione stagionale nella splendida cornice del Teatro Regina Margherita, nel cuore di Caltanissetta.

Mercoledì 19 giugno alle ore 16.00 (con ingresso gratuito) la passerella più attesa del movimento non professionistico siciliano avrà un contorno di grande qualità. Saranno presenti tutti i più importanti dirigenti siciliani della FIGC e molti addetti ai lavori del calcio nazionale e regionale, da Sandro Morgana, in qualità di presidente della FIGC LND Sicilia riceverà il Premio Penalty Oro, al presidente Valerio Antonini del Trapani FC ed il Vice Presidente del Catania FC Vincenzo Grella sino ad alcuni direttori sportivi, allenatori ed addetti ai lavori tra i più noti in Sicilia.

Quattro le categorie che saranno premiate.

Categoria Eccellenza e Promozione con tre nomination per ruolo: miglior portiere, difensore, centrocampista, attaccante, allenatore e dirigente.

Per la Prima Categoria si sfideranno sempre tre nomination per ruolo ma solo come miglior giocatore, allenatore e dirigente.

Per la Serie D si premierà solo il miglior allenatore siciliano ed anche per quest’anno, il terzo consecutivo, il premio sarà assegnato ad Alfio Torrisi del Trapani FC.

L’emozione unica dei Penalty Awards consiste principalmente nel conoscere i vincitori solo attraverso l’apertura delle buste che avverrà sul palco. Trepidazione e suspance hanno caratterizzano da sempre l’evento, rendendolo unico nel suo genere.

Anche quest’anno saranno assegnati dei premi speciali: per la Stampa Andrea Lodato, da sempre profondo conoscitore del tessuto siciliano, per la sezione Un uomo per lo sport il premio sarà invece consegnato a Pippo Leone promotore ed organizzatore di grandi eventi legati al mondo dello sport in tantissime discipline.

A Cosimo Alberti il premio Personaggio Tv, il poliedrico attore napoletano protagonista di “Un posto al sole” una tra le soap televisive più amate dal pubblico italiano sarà protagonista sul palco di Caltanissetta anche con una sorpresa originale.

Saranno invece quattro i premiati per la Carriera Calcistica. Tre di loro sono legati al miracolo Licata 1988-1989 che per la prima volta approdò in Serie B. parliamo di Giacomo Modica, Domenico Giacomarro e Giovanni Sorce. A loro si unisce l’ex nazionale Nicola Legrottaglie, uno dei giocatori tra i più amati dai tifosi catanesi.

Per quanto riguarda il Premio Team Awards 2024 non poteva che essere assegnato al travolgente e convincente Valerio Antonini, presidente del Trapani FC per la sua cavalcata vincente in Serie D.

Da quest’anno viene istituito anche il Premio Penalty 11 Metri per coloro che attraverso il loro linguaggio sportivo e culturale si sono particolarmente distinti in questa stagione agonista. Saranno presenti e riceveranno il premio: Davide Mignemi, ex direttore sportivo del Gubbio Calcio, Vincenzo Grella, vice presidente del Catania FC, e Fabio Capuana dirigente della FIGC LND Sicilia.

Ad accompagnare il grande galà alcuni momenti artistici con l’esibizione di Alosha, ovvero la danza mimo di Giuseppe Marino, la splendida voce di Adela, l’intervento teatrale dell’attore Franco Licciardello e le coreografie di Marianna Tomagra di Punto Danza.

Insomma, ancora una volta lo sport e lo spettacolo insieme per un binomio vincente ed accattivante.

“Sarà un grande pomeriggio di sport e non solo – dichiara il suo conduttore e Patron Ettore Tortorici -. Quando nel 2014, insieme alla redazione di Penalty, abbiamo pensato di portare tutto il calcio dilettantistico in una sua originale passerella, in molti hanno valutato che sarebbe stato impossibile; ebbene oggi festeggiamo già la nostra undicesima edizione, vuol dire che quel sogno che abbiamo accarezzato oltre dieci anni fa era fattibile, migliorandoci anno dopo anno e rendendo il premio unico nel suo genere ed ambito da tutti. Volevo chiaramente ringraziare, oltre a Play Village, proprietaria del marchio e del format, tutti i miei collaboratori più stretti ed in modo particolare l’architetto Salvo Campo. Vi aspettiamo tutti a Caltanissetta il 19 giugno presso il bellissimo Teatro Regina Margherita e a tal proposito ringrazio anche il Sindaco Roberto Gambino e l’Assessore allo Sport Fabio Caracausi che hanno voluto fortemente il Premio nella loro splendida città che per la centralità logistica è l’ideale per una manifestazione regionale”.

ELENCO NOMINATION E PREMIAZIONI SPECIALI

NOMINATION PRIMA CATEGORIA

Miglior GIOCATORE

ROSARIO GENOVA (Serradifalco)

FRANCESCO SICILIANO (Santa Venerina Calcio)

LEONARDO ZINNA (Margheritese 1918)

Miglior ALLENATORE

PAOLO CALAFIORE (Regina Mundi)

SALVATORE CAMBRIA (Monforte S.Giorgio)

FABIO COMANDATORE (FC Niscemi)

Miglior DIRIGENTE

DARIO ANTONUCCI (General Manager Gymnica Scordia)

IVAN FROSINA (Presidente 90011 Bagheria)

DANILO SCUDERI (Direttore Sportivo Akron Giarre)

NOMINATION PROMOZIONE

Miglior PORTIERE

UMBERTO CIRNIGLIARO (Vittoria Calcio)

SEBASTIANO PATERNITI (Rosmarino)

GIUSEPPE POLIZZI ( S. Giorgio Piana)

Miglior DIFENSORE

CHEIKN TIDIANE DIOP (Vittoria Calcio)

GIANCARLO GALATI (Rosmarino)

EMANUELE MOSCHELLA (Città di Aci S.Antonio)

Miglior CENTROCAMPISTA

AGOSTINO GALLO (Città di Aci S.Antonio)

PIERPAOLO RUIZ (Città di Avola 2020)

GIOACCHINO SERIO (S.Giorgio Piana)

Miglior ATTACCANTE

OUSMANE BALDE (Polisportiva Gioiosa)

ROMITO BULADES (Città di S.Vito Lo Capo)

GIACOMO FISICHELLA (Russo Sebastiano Calcio Riposto)

Miglior ALLENATORE

FILIPPO CHINNICI (S.Giorgio Piana)

DANILO RUFINI (Vittoria Calcio)

ATTILIO SIRUGO (Città di Avola 2020)

BIAGIO TOMASI (Rosmarino)

Miglior DIRIGENTE

DOMENICO BELLA (Presidente Città di Aci S.Antonio)

SALVATORE MIGLIOSINI (Direttore sportivo Nicosia)

FRANCESCO TANTILLO (Direttore Sportivo S.Giorgio Piana)

NOMINATION ECCELLENZA

Miglior PORTIERE

SALVATORE DI CARLO (Enna Calcio)

VINCENZO QUARTARONE (Milazzo Calcio)

TOMMASO SCUFFIA (Pro Favara)

Miglior DIFENSORE

GABRIELE CACCIOLA (Modica Calcio)

TANCREDI PENNISI (Supergiovane Castelbuono)

SALVATORE TOSTO (Enna Calcio)

Miglior CENTROCAMPISTA

ANDREA D’AMICO (Pro Favara)

COSIMO PAGANO (Nissa FC)

DAVID VALENCA (Paternò Calcio)

Miglior ATTACCANTE

SALVATORE COCIMANO (Enna Calcio)

ANTONIO ESPOSITO (Nissa FC)

LUCA SAVASTA (Modica Calcio)

Miglior ALLENATORE

GIOVANNI CAMPANELLA (Enna Calcio)

FILIPPO RACITI (Paternò Calcio)

NICOLA TERRANOVA (Nissa FC)

Miglior DIRIGENTE

LUCA GIOVANNONE (Presidente NISSA FC)

LUIGI STOMPO (Presidente Enna Calcio)

FABIO MONTESANO (Amministratore Delegato Enna Calcio)

VITTORIO STRIANESE (Paternò Calcio)

ELENCO PREMIATI PENALTY AWARDS 2024

Premio PENALTY ORO

Dott. Sandro Morgana (Presidente FIGC LND Sicilia)

Premio STAMPA

Dott. Andrea Lodato (Giornalista)

PREMIO PERSONAGGIO TV

Cosimo Alberti (Attore)

PREMIO “Santo Palma” UN UOMO PER LO SPORT

Dott. Pippo Leone

PREMIO ALLA CARRIERA SPORTIVA

Giacomo Modica (ACR Messina)

Giovanni Sorce

Domenico Giacomarro

Nicola Legrottaglie

PREMIO PENALTY 11 METRI

Dott. Fabio Capuana (Dirigente FIGC LND Sicilia)

Vincenzo Grella (Vice Presidente Catania FC)

Davide Mignemi (Direttore Sportivo)

PREMIO TEAM AWARDS 2024

Dott. Valerio Antonini (Presidente FC Trapani)

PREMIO MIGLIOR ALLENATORE SICILIANO SERIE D

Alfio Torrisi (FC Trapani)

TOP PLAYER STAGIONE 2023-2024

Santo Privitera (Nissa FC)