A Calascibetta un viaggio tra poesia e musica sulle orme di Gaspara Stampa

Un appuntamento all’insegna della cultura e della riscoperta di una grande poetessa del Rinascimento. Il Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, all’interno del progetto “Galeotto fu il libro”, realizzato col patrocinio della sede centrale della Società Dante Alighieri, partecipa all’organizzazione dello spettacolo “Sulle orme di Gaspara Stampa”, in programma sabato 7 febbraio 2026 alle 20:15 al Teatro Comunale “Contoli – Di Dio” di Calascibetta.

Lo spettacolo intreccia musica, poesia e teatro per riportare al pubblico l’intensità di Gaspara Stampa, figura centrale della lirica del Cinquecento.

La serata, che rientra nel cartellone della rassegna teatrale “Sulla Vetta – Teatro ad Alta Quota”, propone un percorso scenico che alterna letture e interventi musicali, ricostruendo atmosfere e sensibilità dell’epoca e offrendo, al tempo stesso, una riflessione attuale sulla condizione femminile e sul valore della parola poetica. In scena Laura Tedesco (regia e voce) con il flauto di Alessandro Cilona; produzione Linguaggi Diversi. Ingresso libero.