A Bagheria il primo campionato regionale di judo riservato a persone disabili

Un appuntamento per dimostrare che lo sport, persino l’arte marziale, è davvero per tutti. Domani, domenica 26 marzo, alle ore 9 al palazzetto dello sport Dalla Chiesa Setticarraro in via Sant’Ignazio di Loyola 4 a Bagheria, c’è la prima tappa del Campionato Regionale di Judo Fisdir Sicilia/Endas Sicilia, dove protagonisti saranno i judoka affetti da deficit neuro-evolutivo che mostreranno la loro abilità nelle arti marziali.

PUBBLICITÀ

Una mattinata di sport, organizzata dall’associazione sportivo-dilettantistica “Pier Enrico Ling.

«Attraverso lo sport – dice il delegato regionale Fisdir Roberta Cascio – i ragazzi riescono a ottenere una capacità di autonomia maggiore e riescono a essere inseriti nel contesto sociale, facendo capire persino ai genitori che anche un ragazzo con disabilità può essere attivo nella società con gli altri e per gli altri».

L’appuntamento ha il patrocinio della Citta metropolitana di Palermo.