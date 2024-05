4 giorni senza acqua: com’è possibile trovarsi perennemente in condizioni di disagio?

PUBBLICITÀ

Monta la polemica tra gli abitanti delle provincia di Enna servita da AcquaEnna. Quarantotto più quarantotto, se la matematica non è un’opinione, sono quattro giorni di interruzione di servizio idrico, ovvero quattro giorni di interruzione di pubblico servizio. Per le singole famiglie è un grosso disagio e per le attività commerciali, soprattutto quelle della ristorazione, un disastro.

Tra l’altro siamo tra le province d’Italia che pagano l’acqua e il servizio idrico più cari del Bel Paese, per avere un servizio che “fa acqua da tutte le parti”?

La voce più esosa che gli utenti si ritrovano in bolletta è attribuita ai costi di depurazione. Ma anche in questo caso, depurazione di cosa? Come ci riferiscono in molti spesso l’acqua esce torbida e, quindi, certamente non potabile. E poi di continuo c’è un guasto da riparare?

In questi ultimi giorni sarebbero due le condotte interessate dalle rotture: prima a Troina e subito dopo, quasi per empatia, ad Agira. Risultato? Rubinetti a secco in 11 Comuni dell’Ennese.

Se nulla accadrà – come ha comunicato Siciliacque – la distribuzione idrica sta per tornare stasera, 2 maggio. Se tutto va bene!

Ma le domande di tanti cittadini nascono spontanee: dove finiscono i soldi versati alla società tramite le bollette? Le riparazioni sono fatte con la cartapesta? Queste alcune delle domande che si pone un’intera comunità, alla quale diamo voce. Altra domanda, con tutti i soldi versati, le condotte, i serbatoi non dovrebbero essere in condizioni più efficienti?

D’accordo l’evento imprevedibile, va bene la manutenzione straordinaria ma quella ordinaria almeno c’è? Com’è possibile trovarsi perennemente in condizioni di disagio? Cosa ci dobbiamo aspettare per l’imminente prossima estate?

Angela Montalto