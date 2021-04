Enna: Plastic Free, un successo la raccolta dei rifiuti a Pergusa

Un successo anche per la città di Enna la giornata nazionale Plastic Free di domenica scorsa. Oltre cento volontari si sono incontrati presso l’autodromo di Pergusa lavorando alacremente per liberare l’ambiente da quanta più plastica e rifiuti vari possibili. E, certamente, si può affermare che il lavoro è stato molto fruttuoso se si pensa che su 300 sacchi consegnati, tutti e 300 sono tornati pieni per un totale di circa 3000 kg raccolti tra plastica, rifiuti ingombranti e indifferenziato.

L’obiettivo che Plastic Free aveva era quello di raggiungere il 100.000 kg di raccolta su tutto il territorio nazionale, ma i risultati sono andati ben oltre le più rosee aspettative infatti, grazie ai 140 appuntamenti in tutta Italia, con oltre 15.300 partecipanti, Plastic Free ha ottenuto un risultato che ha stupito tutti con gli oltre 170mila kg di rifiuti raccolti.

Plastic Free Onlus, lo ricordiamo, è un’associazione di volontariato nata il 29 luglio 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, in particolare quella da plastica monouso, che non solo inquina, ma uccide. Si sviluppa online e in meno di 2 anni è diventata una realtà sempre più grande con oltre 700 referenti in tutta Italia.

“La più grande soddisfazione – racconta il referente ennese di Plastic Free, Giuseppe Piazza – è stata quella di vedere la grande partecipazione dei giovanissimi. Ad Enna abbiamo raggiunto un livello di raccolta elevatissimo grazie alla grande sensibilità in tema di ambiente dei cittadini ennesi, che sono accorsi numerosissimi, e al lavoro di squadra portato avanti con i Lakers e Co.tas, in collaborazione con EcoEnnaServizi. Spero che questa azione, oltre a sensibilizzare i cittadini ennesi, faccia da deterrente a chi fino ad ora ha sporcato e inquinato il territorio che, invece, dovrebbe essere custodito da tutti”.

Il prossimo appuntamento a livello nazionale è previsto per settembre.

“Ad Enna – fa sapere Piazza – la collaborazione tra Plastic Free e Lakers continuerà: prevediamo, infatti, altri appuntamenti di raccolta sia all’interno del circuito di Pergusa, sia in tutto il territorio cittadino e a breve partirà una campagna di sensibilizzazione nelle scuole della nostra città”.

Manuela Acqua