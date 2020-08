Assoro: 1 positivo al tampone coronavirus

“Si comunica che un nostro concittadino è risultato positivo al tampone Per il coronavirus. La persona non ha avuto contatti con altri cittadini. Allo stesso modo sono attualmente in quarantena 4 altri cittadini e non si evidenziano, allo stato attuale, ulteriori criticità.

Si informa inoltre la cittadinanza che chiunque fosse presente sul volo rayaner sr367 delle 12.40 del 13 agosto Malta – Catania è pregato di mettersi in contatto, quanto prima, con le autorità sanitarie competenti”.

A comunicarlo il Sindaco Licciardo.