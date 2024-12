250mila euro per la SP4, M5S: “Nostro prossimo impegno la strada consortile di Dittaino”

PUBBLICITÀ

Accolto in finanziaria regionale l’emendamento proposto dal gruppo territoriale M5S Aidone-Piazza Armerina-Valguarnera Caropepe che destina 250mila euro per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del manto stradale della Strada Provinciale n.4 Bivio SS192-Valguarnera-SS117bis.

Tutto il gruppo Ars del Movimento 5 Stelle ha presentato (primo firmatario l’on. Nuccio Di Paola) e sostenuto la richiesta.

“Questo è l’inizio – così Francesco Russo, rappresentante locale del M5S – del nostro impegno per la messa in sicurezza delle strade del nostro territorio. Sarà necessario vigilare affinché i soldi stanziati siano realmente spesi. Con la nuova riorganizzazione che Giuseppe Conte sta mettendo in campo, il M5S tornerà sempre più presente nella politica ennese a cominciare dalle prossime elezioni comunali. Ringraziamo tutti i nostri onorevoli alla Regione ed a Roma per la vicinanza che stanno dimostrando ai gruppi locali del M5S. Il nostro prossimo impegno sarà per risolvere il problema della strada consortile dell’area industriale del Dittaino invasa dal fango. Basta con questo rimpallo di responsabilità tra la Regione ed il Comune che è il proprietario della strada. Chiederemo un incontro e, tramite i nostri parlamentari, lavoreremo per trovare una soluzione. Qui non è questione di chi ha ragione, qui bisogna rimettere in sicurezza una strada fondamentale per tutto il comprensorio e l’accesso agli svincoli autostradali”.