250 anni della Guardia di Finanza: l’ennese Stefania Bruno incanta con la sua arte

L’ennese Stefania Bruno, sand artist di fama internazionale, ha preso parte ai festeggiamenti conclusivi per il 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, un evento di straordinaria importanza che lo scorso 5 ottobre a Torino ha coinvolto le principali istituzioni e personalità del Paese.

La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice delle Officine Grandi Riparazioni di Torino, a coronamento di una giornata che ha visto anche una rievocazione storica in Piazza Castello e l’apertura del “Villaggio Guardia di Finanza”.

L’esibizione di Stefania Bruno ha accompagnato l’esibizione della Banda Musicale della Guardia di Finanza, diretta dal Maestro Leonardo La Serra Ingrosso, con una performance unica e coinvolgente che ha saputo raccontare in quattro intense scene l’evoluzione del Corpo, dai suoi primi passi nel 1774 fino ad oggi.

“Partecipare a un evento di questa portata è stato per me un onore immenso, qualcosa che porterò sempre nel cuore – ha dichiarato Stefania Bruno -. Poter rappresentare la storia e i valori della Guardia di Finanza attraverso la mia arte è stata un’esperienza unica. Ho avuto l’opportunità di condividere il palcoscenico con figure di grande rilevanza come il generale Andrea De Gennaro, Comandante Generale della Guardia di Finanza, e molte altre personalità istituzionali. Voglio ringraziare di cuore il colonnello Antonella Casazza, il colonnello Daniele Tino, il comandante Mariano La Malfa e il capitano Denise Di Matteo per aver reso possibile la mia partecipazione. L’emozione di esibirmi in un contesto così prestigioso è indescrivibile, soprattutto perché il mio lavoro si è intrecciato con un momento così importante per la storia del Corpo”.

Stefania Bruno, che si era già esibita ad agosto a Roma per un altro evento legato al 250° anniversario, ha concluso la sua performance con la frase simbolo del Corpo: “Nella tradizione, il futuro”.

Con una carriera costellata di esperienze prestigiose, tra cui esibizioni al Parlamento Europeo e per la famiglia Kennedy a St. Moritz, oltre a partecipazioni in eventi internazionali come la rappresentazione degli aeroporti d’Europa a Bucarest insieme a Vincenzo Bruno, Stefania Bruno continua a incantare il pubblico con la sua straordinaria arte della sabbia. Il suo talento è stato celebrato anche in numerosi programmi televisivi, a partire da Tu sì que vales nel 2014, fino a collaborazioni con trasmissioni di grande successo come Ballando con le Stelle, Geo&Geo e Camper su Rai 1, dove è ospite fissa da tre anni.