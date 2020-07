Enna: Centro Gestionale Screening Asp, inviati inviti errati

Il Centro Gestionale Screening dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna avvisa gli utenti aderenti allo screening del colon-retto e del cervico carcinoma che, per un errore del Servizio Postale, sono state spedite lettere di invito per lo screening della cervice uterina al posto degli inviti dello screening del colon-retto.

Il Servizio Postale, opportunamente richiamato, si è scusato bloccando l’invio degli inviti errati e provvedendo alla stampa e consegna di quelli corretti.

Il Centro Gestionale Screening si scusa dell’inconveniente e invita i cittadini a ignorare l’eventuale invito errato in attesa di ricevere quello corretto.