Calcio: Diop firma con l’Enna, nel settore giovanile arrivano Fabiano e Lionti

Colpo di mercato dell’Enna Calcio che ha ingaggiato il forte difensore senegalese, classe ’91, Omar Diop. Diop ha iniziato la sua carriera nella Pro Sesto in Serie C1, per poi passare alla Sambonifacese in C2; dal 2012 ha sempre giocato tra Eccellenza e Serie D.

Parallelamente procede in casa gialloverde la strutturazione del settore giovanile. Nei giorni scorsi sono stati presentati il tecnico Giuseppe Fabiano e il dirigente Vincenzo Lionti. Mister Fabiano, 37 anni e allenatore Uefa C, andrà a rafforzare lo staff tecnico giovanile mentre Lionti, già vicino all’ambiente gialloverde da diversi anni, fornirà un importante contributo in ambito organizzativo. Entrambi si sono detti entusiasti di far parte della società e pronti per iniziare questa nuova esperienza in gialloverde. Coordinatore organizzativo del settore giovanile sarà Alfredo Cannizzaro, già da anni punto di riferimento del settore.