Per motivi organizzativi il programma del congresso regionale del Partito Democratico, in programma il 18 e 19 luglio ad Aidone e Morgantina, per la proclamazione del nuovo segretario regionale, subirà una modifica. L’assemblea dei delegati e l’insediamento del nuovo segretario Anthony Barbagallo, alla presenza del segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti, si svolgerà sabato 18 luglio alle ore 10:30 (ultimo accesso per i delegati alle ore 10:20) a Morgantina.