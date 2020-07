Enna: si premia il calcio dilettantistico siciliano, sabato i “Penalty Awards”

Si svolgeranno anche quest’anno ad Enna i PENALTY AWARDS, il premio più importante ed ambito del calcio dilettantistico siciliano. La manifestazione, organizzata da PLAY VILLAGE con il patrocino dell’Assessorato allo Spettacolo, turismo ed eventi del Comune di Enna, il Comitato Siciliano della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC e dall’AIAC Sicilia, andrà in scena nella splendida cornice del Castello di Lombardia il 18 luglio, con ingresso solo ed esclusivamente ad inviti, alle ore 17.30.

Anche quest’anno l’evento rappresenta il momento conclusivo della stagione agonistica del calcio dilettantistico praticamente dimezzata dal dramma mondiale Covid-19. Saranno in lizza i migliori atleti, allenatori e dirigenti del campionato di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Nominativi segnalati dai vari comitati provinciali dell’AIAC, da un pool di giornalisti sportivi e dalla redazione di PENALTY.

Come sempre il galà dei PENALTY AWARDS presenta un contorno di grande qualità. Oltre ai vari premiati del calcio siciliano sono cinque i premi speciali inseriti: PREMIO ALLA CARRIERA 2020 ad ARMANDO PANTANELLI (ex capitano del Calcio Catania), PREMIO STAMPA 2020 al giornalista e scrittore LEONARDO LODATO (Capo servizio Cultura e Spettacolo del quotidiano la Sicilia), PREMIO UN UOMO PER LO SPORT 2020 ad ANGELO MAUGERI (Editore dell’Agenzia di informazione Futura Press), PREMIO PERSONAGGIO TV a GINO ASTORINA (Cabarettista).

Inoltre, così come lo scorso anno, anche per questa edizione l’aggiunta del PREMIO TEAM AWARDS, ovvero il riconoscimento ad una squadra che si particolarmente distinta, ma la sorpresa sarà che per il 2020 non sarà un team sportivo ad essere premiato bensì il gruppo del reparto malattie infettive dell’Ospedale Cannizzaro di Catania. A ritirare il riconoscimento sarà il direttore del reparto il Professore CARMELO IACOBELLO, con la presenza anche del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera del Cannizzaro di Catania il Dott. SALVATORE GIUFFRIDA.

La serata, ripresa dalle telecamere di GOLD 78 HD canale 78 dgt, sarà trasmessa in differita SABATO 25 LUGLIO alle ore 21.00 ed in replica DOMENICA 26 alle ore 23.00, sarà ricca di ospiti legati al mondo del giornalismo, della musica e della danza.

Prevista la presenza del rapper siciliano ELYS, il gruppo rock siciliano i FRIJDA e il cantautore SEBASTIANO PATERNITI.

A condurre l’evento sarà ETTORE TORTORICI, personaggio di spicco della televisione siciliana nonché autore e conduttore della trasmissione sportiva PENALTY e patron del premio stesso.

NOMINATION PENALTY AWARDS 2020

CATEGORIA ECCELLENZA

Miglior Portiere

GABRIELE BARBAGALLO (Giarre 1946)

KEBA JABBI (Dattilo Noir)

SEBASTIANO PATERNITI (Akragas)

Miglior Difensore

FABRIZIO BONTEMPO (Paternò Calcio)

GABRIELE FRANCHINA (Città di S.Agata)

FRANCESCO MAGGIO (Canicattì)

Miglior Centrocampista

PIERO CONCIALDI (Città di S.Agata)

CLAUDIO LAMIA (Dattilo Noir)

SALVATORE TREPPIEDI (Akragas)

Miglior Attaccante

ANGELO CARONIA (Canicattì)

SALVATORE COCUZZA (Paternò Calcio)

BENEDETTO IRACI (Città di S.Agata)

Miglior Allenatore

GAETANO CATALANO (Paternò Calcio)

IGNAZIO CHIANETTA (Dattilo Noir)

PASQUALE FERRARA (Città di S.Agata)

Miglior Dirigente

IVAN MAZZAMUTO (Paternò Calcio)

MICHELE MAZZARA (Dattilo Noir)

GIULIO NIRELLI (Giarre 1946)

CATEGORIA PROMOZIONE

Miglior Portiere

EMANUELE ALLEGRO (Casteltermini)

ALESSIO GULISANO (Aci S.Antonio)

MORENO SAITTA (Siracusa)

Miglior Difensore

CESARE CASAVECCHIA (Megara Augusta)

LEONARDO MUSSO (Siracusa)

FRANCESCO SCIOTTO (Igea 1946)

Miglior Centrocampista

NATALE GATTO (Igea 1946)

STEFANO PIAZZA (Casteltermini)

STEFANO PORTO (Aci S.Antonio)

Miglior Attaccante

ANTONINO CARRELLO (Acquedolci)

GIUSEPPE GIANNAULA (Siracusa)

GIUSEPPE RUSTICO (Mazarese.2)

Miglior Allenatore

GIUSEPPE FURNARI (Igea 1946)

VINCENZO PIAZZA (Unitas Sciacca)

MARCO SCIFO (Siracusa)

ALFIO TORRISI (Aci S.Antonio)

Miglior Dirigente

STEFANO BARRESI (Igea 1946)

ROY FERRERI (Megara Augusta)

ALFIO LANZAFAEME (Aci S.Antonio)

PRIMA CATEGORIA

Miglior Giocatore

DELFIO CALABRESE (San Fratello)

SALVATORE NICOLOSI (Calcio Belpasso)

SALVATORE STABILE (Fulgatore)

Miglior Allenatore

CALOGERO BONFATTO (Atletico Gorgonia)

SAMUELE COSTANZO (Mazzarrone Calcio)

GIUSEPPE SALVO (Nuova Azzurra)

Miglior Dirigente

GAETANO CONTE (Resuttana – San Lorenzo)

SANTO DI MAURO (FC Belpasso)

GIOVANNI GERACI (Sporting Termini)