Barrafranca: disinfestazione il 20 e 21 luglio

Il Comune di Barrafranca comunica che nelle giornate del 20 e 21 luglio sarà effettuato il servizio di disinfestazione del centro abitato e delle zone limitrofe dalle ore 23 alle ore 5.

Disposta, durante gli interventi, la chiusura di porte e finestre, la cittadinanza è invitata a non esporre panni stesi, a non lasciare all’aperto animali domestici e a non esporre piante ad uso alimentare.