Enna: Assessore Scillia “i 5 stelle rivendicano impropriamente il brevetto delle idee”

“Sembrerebbe – afferma l’Assessore Biagio Scillia – che tutto quello che la nostra amministrazione ha fatto in questi 5 anni sia solo per merito del Movimento 5 stelle che ha pensato, creduto, opposto e proposto e bla bla bla. Una sorta di rivisitazione della famosa favola. Questa volta, infatti, la volpe che non arriva all’uva non dice che è acerba, perché di certo non può dirlo, e allora si consola dicendo che quel frutto è così buono perché lei ha pensato di piantarlo. Solo che la verità è ben diversa: l’uva è buona per merito di chi cura il giardino, lo annaffia, giorno per giorno, lo difende dai parassiti e infine raccoglie i frutti. E oggi, sul finire di questa avventura, ritengo sia veramente stupido rivendicare, per altro impropriamente, come fanno i consiglieri pentastellati, il brevetto delle idee. Primo perché avere una buona idea non equivale a saperla realizzare e secondo perché il punto non è chi ha pensato prima cosa. Il punto è vedere oggi una città, a piccoli passi cambiata, più moderna, più ordinata, più pulita. E poi, – prosegue Scillia – dove sta la morale della favola che loro ci raccontano da anni? Incorruttibilità, meritocrazia, rifiuto del compromesso e della difesa alla poltrona, sono temi troppo aulici per essere affiancati a chi oggi decide di allearsi con un vecchio sistema politico che solo poco tempo fa, da loro, paladini della coerenza, veniva considerato impresentabile, scomodo, insomma idealmente un nemico.

Questa – conclude l’Assessore – ce la devono spiegare e devono essere anche convincenti e stiano certi che questa idea noi non la ruberemo. Ma mi faccia il piacere direbbe il famoso Antonio de Curtis”.