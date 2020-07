Centuripe: arrestato 52enne per spaccio di stupefacenti

Continuano anche durante la stagione estiva i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Nicosia e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” che da mesi stanno battendo palmo a palmo tutta l’area dei Nebrodi a nord della provincia di Enna ed al confine con il messinese.

Il controllo straordinario del territorio, finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti e alla ricerca di armi, questa volta ha riguardato l’area rurale del Comune di Centuripe.

I Carabinieri nel corso di una perquisizione in una abitazione rurale in contrada “Sparacello”, nella giornata del 10 u.s., rinvenivano 5 piante in piena maturazione di “marijuana”, 2 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e circa 6 mila euro in contanti di vario taglio. In esito a quanto ritrovato, veniva tratto in arresto L.S.G., 52enne Centuripino con precedenti di polizia.