Enna: domani l’inaugurazione del bike sharing. Scillia “la nostra città diventa modello per la Sicilia”

Sarà inaugurato domani, giovedì 9 luglio alle ore 10.30, il servizio bike sharing città.

Dopo 7 anni dalla prima inaugurazione che si è tramutata in un nulla di fatto perché, come è noto, il servizio non è mai stato attivato, domani dovrebbe essere la volta buona.

“Dopo anni di biciclette chiuse in un deposito, finalmente – commenta l’Assessore Biagio Scillia – da domani Enna potrà avere il suo servizio di bike sharing. Abbiamo ripreso in mano un progetto fallito della precedente amministrazione, lo abbiamo reso funzionale ed adeguato ai tempi”.

“Il bike sharing si inserisce in un progetto di più ampio respiro – come più volte ha sottolineato Scillia – perché insieme con il car sharing, il piano traffico, il servizio navetta, Enna sta diventando un modello per tutta la Sicilia per quanto riguarda la mobilità sostenibile”.

“Quello di domani – continua Scillia – è solo un primo passo perché, non è pensabile che un servizio così importante e funzionale possa rimanere con sole 5 ciclo-stazioni in tutta la città. Con l’inaugurazione di domani – conclude – daremo un’ulteriore dimostrazione che la nostra è e sarà sempre l’amministrazione del fare e non dei proclami fini a se stessi”.

Manuela Acqua