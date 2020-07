Operazione Ultra. Pagana (Attiva Sicilia): “Plauso ai carabinieri”

“Un plauso al lavoro dell’Arma dei Carabinieri per l’operazione antimafia Ultra, che ha permesso, ancora una volta, di confermare che sugli interessi illeciti della criminalità organizzata non bisogna mai abbassare la guardia”.

Lo ha dichiarato la deputata all’Ars di Attiva Sicilia Elena Pagana, ringraziando i carabinieri del Comando provinciale di Enna e del Ros di Caltanissetta che hanno svolto l’operazione Ultra, coordinata dalla Dda di Caltanissetta, che ha portato a decine di misure cautelari nei confronti di esponenti e fiancheggiatori di “Cosa nostra”.

“Un’inchiesta che conferma come la presenza dello Stato e delle Forze dell’ordine sia tanto più determinante – ha aggiunto Pagana – quanto più i territori sono svantaggiati sul fronte economico ed occupazionale con il rischio che si crei terreno fertile ai traffici illeciti sui quali la mafia da sempre incentra i propri interessi, dal traffico di stupefacenti, alle estorsioni, al controllo di ogni attività. Il plauso va quindi ad una attività investigativa che ha stroncato un tentativo, già in atto, di infiltrazione mafiosa nel territorio ennese”.