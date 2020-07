Enna: Pd, Italia Viva, Nuova Cittadinanza, M5S e Civ.Es verso un unico candidato sindaco

Pubblichiamo qui di seguito nota stampa del segretario provinciale del Pd di Enna Vittorio di Gangi.

“Sono ormai diversi gli incontri in cui ci confrontiamo e dialoghiamo sull’ipotesi di costruire un progetto per Enna che vede esponenti di centrosinistra, moderati, del mondo associativo e cattolico. Ognuno di noi (Partito Democratico, Italia Viva, Nuova Cittadinanza, Movimento Cinquestelle, Civ.Es. e altri esponenti del mondo civico), porta un proprio contributo soprattutto in termini di metodo, di programma e di idee da offrire alla Città. Parliamo di futuro, di cambiamento e di regole nuove. Su queste basi ci confrontiamo sulle prospettive da mettere in campo per la Città.

Il dibattito tiene conto delle tante diversità che lo animano, attraverso un confronto sereno, schietto e autentico che sarà presupposto imprescindibile per individuare i criteri che condurranno alla scelta di una squadra a supporto di un candidato Sindaco che meglio incarnerà il progetto”.