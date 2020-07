Calcio: pragmatico e concreto, mister Seby Catania pronto a guidare l’Enna

Alle 16.30 di un caldo lunedì di inizio luglio i vertici dell’Enna Calcio sono schierati al completo dietro a un tavolo ovale sotto gli occhi curiosi dei giornalisti e di qualche affezionato tifoso, per la conferenza stampa di presentazione ufficiale del nuovo tecnico dell’Enna Calcio SCSD, mister Seby Catania. In una saletta quasi informale la stampa è accolta con grande entusiasmo, e al contempo l’evento è trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della squadra.

“Per Seby Catania parla il suo curriculum. Un allenatore che ha già esperienze importanti in club che quantomeno hanno fatto la serie D, Canicattì, Palazzolo, Modica, Vittoria, San Cataldo, Leonzio. Mi complimento ancora una volta con il nostro direttore sportivo Giuseppe Restuccia per essere riuscito a concludere questo grande colpo che ci fa fare un grande salto di qualità” dice Riccardo Caccamo, il direttore generale della squadra.

“Le parole lasciano il campo ai fatti, i numeri parlano da soli. È uno degli allenatori più preparati della categoria, e la scelta è ricaduta principalmente sull’aspetto umano, perché il legame, la simbiosi che c’è tra di noi credo possa dare i frutti nel lavoro quotidiano, con l’augurio di fare veramente una grandissima stagione” prosegue Restuccia, anche lui fresco di approdo in città.

“Quella di Enna è una sfida importante, e anche se non mi piace fare paragoni, Enna come storia, come tradizione, non è da meno delle altre squadre che ho allenato – dice tra le sue prime parole il neo-mister ai giornalisti -. È un piacere, quindi, un onore per me allenare questa squadra”. E aggiunge ai vari complimenti ricevuti per l’occasione, “nel calcio, come nella vita, bisogna andare avanti e quello che è stato fatto va presto dimenticato. Quella di Enna è una sfida importante. Non mi piace fare paragoni, ma dobbiamo fare l’impossibile, affinché l’Enna stia nelle posizioni che merita. Se società, tifosi, staff tecnico, allenatore remeranno tutti da una parte i risultati non si faranno attendere. Ritengo che questa società abbia sofferto tanto ed è giunto il tempo di rimboccarci le maniche per lottare tutti insieme per lo stesso obiettivo. Ma questo è un lavoro che non ci spaventa, e che è doveroso fare, nel rispetto di questi colori”.

“Che ricordo ha di Enna?”, chiedono al nuovo allenatore. Per Seby Catania, quello di Enna infatti è un battesimo da allenatore, ma non da giocatore, e qualcuno lo ricorda già in quella nota stagione dell’Enna Calcio conclusasi con una brutta retrocessione e tante polemiche. Ma ora il neo mister ha una ritrovata carica, si presenta ai giornalisti in polo nera, tenuta minimalista, capelli corti e occhiali quasi da intellettuale, con i tatuaggi alle braccia che fanno capolino in modo velato e quasi timoroso. È molto motivato e pensa soprattutto a creare un gruppo, a fare davvero squadra.

“Chi viene al campo deve vedere una squadra che sappia giocare a calcio, che sappia esprimere un buon gioco. Per fare tutto questo i protagonisti più importanti è chiaro che sono sempre i giocatori. Il direttore prenderà i calciatori che fanno al caso dell’Enna e io mi occuperò di metterli in campo, e fare i risultati. Numeri alla mano, quelli che vincono sono sempre quelli che hanno le migliori difese. Ma per fare tutto questo alle spalle c’è sempre un grande lavoro. L’impronta è quella di una squadra che non deve mai mollare, né in casa né fuori casa. Personalmente, non ho mai schierato gli attaccanti in funzione della squadra avversaria. La squadra deve avere la sua identità ed è certo compito dell’allenatore dargliene una”.

Parlano poi i due presidenti della squadra. “Colgo l’occasione per dare il benvenuto a Seby Catania, che è già al lavoro per l’Enna e questo mi fa ben sperare per il futuro. Occorre lavorare per raggiungere qualunque risultato, con il lavoro nessun risultato è precluso” esordisce Luigi Stompo.

“Auguro di cuore che questo duo [direttore sportivo e allenatore, NdR] possa fare un lavoro egregio, per affrontare una stagione completamente diversa da quella scorsa. Non bisogna parlare al passato, ma al futuro come dice il nuovo allenatore” aggiunge ancora Enzo Grippaudo.

Luigi Carabotta, responsabile del settore giovanile, annuncia la domanda di ripescaggio per gli allievi della squadra che la società inoltrerà nelle prossime ore alla FIGC. E ancora, l’avvocato Di Natale, responsabile legale della squadra, ricorda come “Enna sia davvero una piazza importante per il calcio”, mentre l’amministratore delegato, Fabio Montesano, pone l’accento sull’entusiasmo e la voglia di riscatto che ha la comunità ennese, anche dopo il brutto momento del Covid-19. La conferenza volge al termine, ma c’è ancora spazio per qualche riflessione.

“Mister, lo scorso anno è mancato il gruppo. Come farà a motivare la squadra?” – chiediamo al tecnico.

“Le motivazioni ai giocatori devono venire da sole. Faccio questo mestiere da tanto tempo, credo che i giocatori debbano venire al campo per divertirsi, certo, ma essendo in Eccellenza, non siamo più dilettanti, siamo quasi semi-professionisti. Per questo devono pensare che questo è il loro lavoro e devono farlo bene. La società chiaramente deve metterli in condizione di poter fare ciò, l’allenatore deve essere poi discretamente bravo a metterli in campo, e dopodiché devono solo pensare a pedalare. E basta”.

Seby Catania non ha mezzi termini, è un uomo concreto e pragmatico, con le idee molto chiare che scarica a mitraglia. “Noi indossiamo la maglia dell’Enna, e tutti dobbiamo remare nella stessa direzione. Indossare questa maglia è per noi una responsabilità, è una maglia importante per quanto riguarda la Sicilia calcistica. Chi ha altre intenzioni verrà solo a prendere un po’ di fresco ad Enna, starà uno-due giorni, e poi non farà parte del nostro gruppo”.

Nel giorno della scomparsa del giovane calciatore siciliano Giuseppe Rizza, morto per le conseguenze di un’emorragia cerebrale, “un pensiero va a questo ragazzo, era uno di noi. Era un ragazzo generoso. A 33 anni è una cosa inaccettabile… In questo momento doveva pensare solamente a iniziare la preparazione, a disputare un campionato, come ne ha fatti tanti. Aveva una carriera importante alle spalle, ha giocato nella Primavera della Juve con Marchisio, con Chiellini. Un pensiero va a lui e alla sua famiglia. È un momento triste per tutti noi” dice Catania con la voce rotta in gola per l’emozione.

La conferenza di presentazione si conclude poi con le note dell’inno della squadra. Speriamo di ripercorrere presto i fasti dei gialloverdi in serie C. Sarebbe una grande iniezione di fiducia per la nostra città.

Giuliana Maria Amata