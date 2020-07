Calcio: due nuovi acquisti per l’Enna

All’indomani della presentazione del nuovo allenatore, l’Enna Calcio, che nella prossima stagione militerà nel campionato di Eccellenza, comunica due nuovi acquisti messi a segno dal ds Giuseppe Restuccia.

Si tratta di Rodrigue Yoboua, difensore ivoriano classe 2000, ex Sant’Agata, lo scorso anno a Biancavilla in serie D, e del centrocampista ghanese classe 1996 Saddik Bello, ex Sancataldese e Marina di Ragusa nell’anno della vittoria del campionato di Eccellenza (stagione 2018/19).