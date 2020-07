Caltanissetta: passaggio di consegne al Rotary Club, Marcella Milia eletta nuovo presidente.

Passaggio di consegne tutto in rosa al vertice del Rotary Club di Caltanissetta: Ieri, Domenica 5 luglio, durante la cerimonia del Passaggio della Campana, presso gli splendidi locali di Villa Isabella, Marcella Milia è subentrata alla presidenza del club ricevendo il testimone da Tiziana Amato, alla presenza di Alfio Di Costa , Governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta.

Cambio anche per tutte le altre cariche sociali che annualmente si rinnovano; il nuovo consiglio direttivo sarà formato dai soci Fabio Tornatore, Salvatore Pilato , Marilia Turco, Antonio Di Prima, Giuseppe Sagone, Renato Tedeschi, Tiziana Amato Cotogno, Francesco Daina, Fausto Assennato, Alberto Milazzo , Maria Pia Punturo, Claudia Alletto e Piero Ribaudo.

Oggi il Rotary è un’organizzazione mondiale con oltre 1,2 milioni di soci , uomini e donne, provenienti dal mondo degli affari, professionisti e leader comunitari. I soci rotariani forniscono servizi umanitari, incoraggiano il rispetto di rigorosi principi etici nell’ambito professionale e contribuiscono a diffondere il messaggio di pace e buona volontà tra i popoli della Terra.

Tema rotariano per l’anno in corso è “IL ROTARY CREA OPPORTUNITA’” . Alle classiche azioni rotariane di azione per la pace e la prevenzione dei conflitti, la prevenzione e cura delle malattie, l’acqua e le strutture igienico-sanitarie, la salute materna e infantile, l’alfabetizzazione e educazione di base e lo sviluppo economico e comunitario si affianca in modo rilevante, come ben evidenziato dal governatore Di Costa del Distretto 2110 per l’anno 2020-2021, la capacità che ha il Rotary di creare opportunità per tutti i rotariani del mondo , creando percorsi idonei a consentire ai soci di migliorare non solo la vita di coloro che hanno bisogno del nostro aiuto, ma anche e soprattutto la vita di ognuno di noi. In un mondo che cambia anche noi dobbiamo cambiare per andare a passo con i tempi , affrontando le nuove sfide che il mondo ci propone.

Marcella Milia capace imprenditrice ed amministratore della società Medea srl, che si occupa della produzione e confezionamento di camicie su misura, è membro del Rotary Club di Caltanissetta dal 2007 ed è stata insignita della Paul Harris Fellow, la massima onorificenza rotariana, nel 2016 ; si divide tra l’attività in impresa e l’ attività di volontariato presso la “ Cittadella della Carità” dove i medici offrono assistenza gratuita. Collabora inoltre alle iniziative e varie attività che si svolgono presso il Museo Diocesano di Caltanissetta dove è stata cooptata dalla compianta Francesca Fiandaca, rotariana di eccellenza e per lungo tempo direttrice del Museo . E’ sposata con l’arch. Fabio Cortese ed è mamma di due splendidi ragazzi, Michele e Giorgio.