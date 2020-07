Inchiesta “Ultra”, Trentacoste (M5S): “Accardi faccia chiarezza”

“Il sindaco di Barrafranca non perda altro tempo, faccia chiarezza con i cittadini e chieda subito di essere ascoltato dai magistrati e dagli inquirenti che stanno conducendo l’indagine”.

La richiesta arriva dal senatore del Movimento 5 Stelle Fabrizio Trentacoste a seguito dell’inchiesta ‘Ultra’ della Dda di Caltanissetta che ha portato a 46 arresti.

“Nell’ambito dell’operazione, – dice Trentacoste – un avviso di garanzia è stato notificato al sindaco di Barrafranca Fabio Accardi, indagato per tentativo di corruzione con l’aggravante mafiosa, mentre un funzionario del Comune è ai domiciliari. Tra i vari fatti, emerge dall’indagine che all’Ati che si era aggiudicata la gara per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani era stato imposto di affittare un terreno dove ricoverare i mezzi dell’azienda”.

“Barrafranca, i suoi cittadini e tutto il nostro territorio non meritano tutto ciò, – continua il senatore – le amministrazioni locali devono rappresentare baluardi di legalità, combattere l’agire mafioso e fermare gli interessi della mafia. Nessuno deve nutrire il benché minimo dubbio sull’integrità delle azioni di chi amministra le nostre comunità e nessuno deve poter pensare che la mafia diriga e condizioni le azioni e le scelte di chi amministra. Per tali ragioni, mi unisco ai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle e alle opposizioni che hanno già avanzato la richiesta di dimissioni del sindaco Accardi, della sua giunta e dell’intero consiglio comunale”.

Infine, il parlamentare Cinquestelle rivolge “un plauso al Ros, al Comando provinciale dei Carabinieri di Enna e alla Dda di Caltanissetta per la maxi-operazione che rappresenta un altro duro colpo agli affari della mafia. Tutto ciò deve portare alla consapevolezza che vanno innalzati i livelli di contrasto alle organizzazioni mafiose. La mafia è un cancro che va estirpato”.