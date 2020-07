Enna: inaugurata la sede di “Enna Tricolore”

E’ stata inaugurata venerdì la sede sociale della neo nata associazione “Enna Tricolore” guidata da Eliana Longi. In rappresentanza dell’amministrazione comunale erano presenti gli assessori Dante Ferrari e Francesco Colianni.

Numerose le persone che hanno partecipato all’evento e che hanno sentito la voglia di tesserarsi con l’associazione. Infatti nella stessa giornata sono state ben quaranta le richieste di tesseramento ricevute. Numerosi i progetti che l’associazione intende portare avanti, molti dei quali già in fase di avvio.

Il primo progetto già attivo si chiama “stappa e ricicla: un dono per la città”, che vedrà i soci impegnati in una campagna di sensibilizzazione sul riutilizzo della plastica che coinvolgerà scuole, parrocchie, esercizi commerciali, famiglie. Attraverso questo progetto sarà possibile destinare alla città dei soldi da utilizzare per la realizzazione di progetti.

All’interno della sede, con l’aiuto della confraternita Maria Santissima della Visitazione, è stata inoltre allestita la mostra fotografica sul seicentesimo anniversario della proclamazione della Madonna Maria Santissima della Visitazione. Sarà possibile visionarla nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18:30 alle 20:30.

L’associazione ribadisce la propria disponibilità a condividere la sede con altre associazioni che ne faranno richiesta per creare un un luogo di incontro, confronto e collaborazione.

“Siamo contenti – dichiara il presidente Eliana Longi – dell’affetto e della collaborazione dimostrati da tanti cittadini ennesi vogliosi di scommettersi in prima persona in questa nuova avventura. Sono tante le richieste di collaborazione che abbiamo ricevuto in questi giorni e che ci danno la forza di continuare in questa nostra avventura che già sappiamo non sarà semplice ma che viviamo con la consapevolezza di poter offrire qualcosa di buono per la nostra città. Ringrazio i soci fondatori che hanno sostenuto il progetto e senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare tutto questo”.