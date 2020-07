Enna. Dipietro: “Gargaglione vuole tornare indietro di 20 anni, non comprendo le ragioni della rottura”

In riferimento alle recenti affermazioni pubbliche dell’ex Assessore Paolo Gargaglione, il Sindaco Maurizio Dipietro ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Il signor Gargaglione ha giustificato la sua scelta di chiudere l’esperienza amministrativa, che lo ha visto per cinque anni a sostegno dell’amministrazione, la settimana scorsa con il fantomatico accordo con la Lega, questa settimana con fantasiosi contrasti amministrativi con me, la prossima vedremo. Nel frattempo l’amministrazione si occupa di altro. Nei giorni scorsi abbiamo realizzato il sovrappasso vicino la scuola Savarese, questa settimana abbiamo completato la riqualificazione di piazza Bovio, la prossima sarà la volta della bambinopoli di via della Resistenza. Continuo a non comprendere le ragioni di questa rottura, salvo giustificarla con la volontà di tornare indietro di venti anni da parte di Gargaglione e di qualche suo amico, per risedersi ai tavoli di quei soggetti che Gargaglione e i suoi amici hanno combattuto. Se prenderanno atto che è stato un errore sanno che le porte della mia coalizione sono sempre aperte a chi è in grado di dare un contributo alla rinascita della nostra collettività, unica guida per l’amministrazione in carica”.