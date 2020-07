Enna. Parco Floristella-Grottacalda, Lega: “Soddisfatti per l’approvazione del nuovo statuto”

“Esprimiamo soddisfazione – dichiarano Giuseppe Savoca e Saverio Cuci, rispettivamente commissario provinciale e comunale di Enna della Lega – per l’approvazione da parte della giunta regionale del nuovo Statuto del Parco Minerario di Floristella-Grottacalda, in provincia di Enna. Si avvia, così, un nuovo periodo nella gestione del Parco minerario che è stato oggetto, nelle scorse settimane, di un grave e vile atto vandalico perpetrato ai danni di palazzo Pennisi. Ringraziamo l’assessore ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana Alberto Samonà e il Governo regionale per il traguardo raggiunto. Con l’assessore Samonà è in atto una proficua e sinergica collaborazione che mira alla valorizzazione dei beni monumentali e paesaggistici di Enna e della sua provincia”.