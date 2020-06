Enna: testimonianza di fede e grazia ricevuta. Don Valerio Sgroi ordinato presbitero

Con una solenne cerimonia stamane al Duomo di Enna alle 11.38 don Valerio Sgroi è stato ordinato sacerdote dal Vescovo monsignor Rosario Gisana e davanti al coro avvolgente e accudente dei presbiteri della diocesi di Piazza Armerina, a monsignor Francesco Petralia, al vicario foraneo don Giuseppe Fausciana, a don Mario Saddemi della parrocchia “Santa Lucia”, da dove don Valerio ha mosso i primi passi verso l’impegno eucaristico.

In tempi di distanziamento sociale, e con molti sacerdoti dotati di mascherina, don Valerio non nasconde la sua commozione, davanti a un’assemblea ordinata e composta, e ai genitori visibilmente orgogliosi del momento liturgico sacro.

C’è la guida di Maria Santissima della Visitazione, esposta sull’altare del Duomo, in un anno di riflessione e misticismo appartato.

Don Valerio, da sempre attivo nella comunità cattolica, ha conseguito la laurea di primo livello (Baccellierato) presso la Facoltà Teologica di Sicilia a Catania, poi è entrato in seminario dove ha conseguito la laurea specialistica in Ecclesiologia, e adesso sta per completare un dottorato di ricerca sul teologo gesuita Christoph Theobald. Ha svolto il suo servizio diaconale presso la parrocchia di Maria Santissima delle Lacrime e San Francesco d’Assisi a Mazzarino.

Domani don Sgroi presiederà la sua prima Eucarestia nella parrocchia natale di Santa Lucia, nel piazzale antistante la Chiesa Nuova alle ore 19.

“Dio è fedele alla sua promessa e il suo amore misericordioso ha l’ultima parola sulla vita di ciascuno. Questo basta per sforzarci ogni giorno per poter crescere nell’amore e nella sequela di Cristo”, dice nei ringraziamenti il neo-ordinato presbitero, con un aplomb e una serenità che gli è propria e che gli fa ripercorrere tutte le tappe e tutti i protagonisti con il quale ha condiviso il cammino spirituale che l’ha portato a questo giorno importante e tanto atteso.

Questa è una delle quattro nuove ordinazioni presbiteriali della diocesi di Piazza Armerina.

“Ringraziamo il Signore – leggiamo dal comunicato ufficiale della diocesi – che continua a benedire la nostra chiesa diocesana con il dono di quattro nuovi presbiteri e pregate il padrone della messe affinché continui a suscitare generose vocazioni a servizio della Parola di salvezza”.

La diretta è stata trasmessa da Rete Chiara e su Facebook in streaming alla pagina della stessa emittente.

È un giorno importante per la Città di Enna. La redazione di Enna TV ed EnnaLive si associa agli auguri della comunità per un buon lavoro nella Chiesa cattolica di oggi e di domani.

Giuliana Maria Amata