Enna: Asp, conferiti gli incarichi di responsabile di struttura semplice a 31 dirigenti aziendali

Con la firma del contratto di incarico a 31 dirigenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna per la loro individuazione quali responsabili di altrettanti Strutture Semplici, si consolida il processo di strutturazione organizzativa dell’Azienda.

“Si tratta – osserva il Direttore Generale dell’ASP, Francesco Iudica – di un’azione attesa da tempo e che dà all’Azienda la certezza che ogni ambito di attività sia presidiato da un responsabile che dovrà governare i processi, concordare gli obiettivi, migliorare le performance. È un contributo di chiarezza, dal quale ci attendiamo una crescita dell’offerta sanitaria, una migliore organizzazione delle attività, una più efficiente risposta alla domanda di sanità nel territorio. Ma anche il riconoscimento del valore professionale di chi lavora in Azienda che, ne sono certo, verrà ripagato con ulteriore impegno e dedizione”.

Ambiti strategici, che riguardano sia la parte sanitaria che quella amministrativa, hanno finalmente un responsabile formalmente individuato che sarà in grado di concordare obiettivi di risultato che determineranno un miglioramento della capacità di costruire salute.

In alcuni casi si tratta del riconoscimento di un ruolo già da anni svolto e che meritava il giusto riconoscimento formale. In altri si è voluto investire in giovani professionalità dando loro opportunità di mettere a frutto conoscenze acquisite e capacità di leadership.

“Il conferimento dell’incarico – prosegue Iudica – non è un fatto meramente burocratico, ma una scommessa per il gioco di squadra che può fare di Enna, sfruttando anche la sua centralità geografica, il quarto polo della Sanità Siciliana”.

Le Unità Operative Semplici sono articolazioni aziendali destinate a governare ambiti specifici di attività, con autonomia di risorse e personale, nell’ambito sia Dipartimentale che di Unità Operative Complesse. Ciascun responsabile, d’intesa con il referente Direttore di Dipartimento o di Struttura complessa, presidierà ambiti specifici e specialistici dell’attività aziendale che potranno così avere nuovo impulso.

Il Direttore Sanitario Emanuele Cassarà dichiara di essere soddisfatto “per il riconoscimento formale e doveroso verso chi negli anni ha lavorato con dedizione nelle strutture, territoriali e ospedaliere, mostrando grande professionalità che da oggi arricchirà ulteriormente di nuovi obiettivi la mission strategica dell’Azienda”.

I dirigenti di struttura semplice, a cui è stato conferito oggi l’incarico, sono: Dr. Lentini Francesco, Responsabile di U.O.S. Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Umberto I di Enna, Dr. Scarlata Francesco Paolo, Responsabile della U.O.S. Stroke dell’Umberto I, Dr. Piro Filippo, Responsabile di U.O.S.D di Pediatria del P.O. Basilotta di Nicosia, Dr.ssa Chiaramonte Aurora, Responsabile della U.O.S.D di Pediatria P.O. Chiello di Piazza Armerina,Dr. Fisicaro Salvatore, Responsabile della U.O.S. di Screening Colon Retto e di Integrazione Ospedale/Territorio, Dr. Restivo Giuseppe, Responsabile della U.O.S.D di Nefrologia P.O. Umberto I, Dr. Greca Giuseppe, Responsabile di U.O.S.D di Dermatologia P.O. Umberto I, Dr. Mendolia Ennio, Responsabile di U.O.S.D di Medicina Generale del P.O. F.B.C. di Leonforte, Dr. Crescimanno Raffaella Maria, Responsabile della U.O.S. di Pronto Soccorso del P.O. Chiello Piazza Armerina, Dr. Caliota Catena, Responsabile della U.O.S. di Psichiatria del P.O. Umberto I di Enna, Dr. Spadaro Marina, Responsabile della U.O.S. Centro Salute Mentale di Piazza Armerina, Dr. Massimo Campisi, Responsabile della U.O.S. di Lungodegenza e Telemedicina del P.O. Umberto I, Dr. Vincenzo Barbera, Responsabile della U.O.S. Servizio Trasfusionale del P.O. Chiello di Piazza Armerina, Dr. Giuseppa Muratore, Responsabile della U.O.S. di Laboratorio Analisi del P.O. F.B.C. di Leonforte, Dr. Rosario Camerino, Responsabile U.O.S. di Lungodegenza e Telemedicina del P.O. Chiello di Piazza Armerina, Dr Prato Militello, Responsabile U.O.S. di Diabetologia P.O. Umberto I di Enna, Dr. Giuseppe Gaeta, Responsabile della U.O.S. di Pronto Soccorso del P.O. F.B.C. di Leonforte, Dr.Stella Ciarcià, Responsabile di U.O.S. di Screening Cervico Carcinoma di Integrazione Ospedale/Territorio, Dr. D’Urso Giovanni, Responsabile della U.O.S.D di Cardiologia del P.O. Basilotta di Nicosia, Dr. Morante Bruno, Responsabile della U.O.S.D Citologia e Biologia Molecolare Aziendale, Ing. Di Pasquale Angelo, Responsabile della U.O.S. “Facility Management” del Servizio Tecnico, Dr. Grassia Vincenzo, Responsabile della U.O.S.D Anestesia del P.O. Chiello di Piazza Armerina, Dr. Leanza Edoardo, Responsabile della U.O.S.D di Direzione Sanitaria P.O. Basilotta Nicosia, Dr. Castelli Francesco Paolo, Responsabile della U.O.S.D Radiologia del P.O. Basilotta Nicosia, Dr. Giovanni Falzone, Responsabile della U.O.S. di Ostetricia e Ginecologia/IVG del P.O. Chiello, Dr Bizzini Teresa, Responsabile della U.O.S. di Screening Mammografico e di Integrazione Ospedale/Territorio, dr. Millauro Anna Maria, Responsabile della U.O.S.D di Pediatria P.O. Umberto I, Dr Di Dio Giovanni Alessandro, Responsabile della U.O.S. di Recupero e Riabilitazione Funzionale del P.O. Chiello, Dr. Di Natale Roberto,Responsabile della U.O.S. di Radiologia di Pronto Soccorso P.O. Umberto I, Dr.ssa Luisa Di Conza, Responsabile della U.O.S. di Radiologia del P.O. F.B.C. di Leonforte, Dr. Geraci Giuseppe, Responsabile della U.O.S. di Medicina Legale Fiscale e Necroscopica Area Sud.