Agira: al via già da domani i saldi al Sicilia Outlet Village

Partono già da domani e con ampio anticipo rispetto al calendario nazionale gli sconti al Sicilia Outlet Village di Agira.

La nuova strategia di questo grande indotto del nostro territorio prevede ribassi fino al 70% e inoltre un “priority entry”, prenotazione online della visita, al fine di evitare file o eventuali attese, con relativo elenco dei brand commerciali aderenti e calendario per la verifica della disponibilità nel giorno e ora desiderati. Basterà un QR code che chi si sarà registrato riceverà via mail, per avere un ingresso prioritario allo shopping.

Altra strategia commerciale del Village è il “programma lovalty” di fidelizzazione cliente, con accumulo punti e collocazione conseguente nelle fasce Platinum, Gold, Silver del programma, che consentono di partecipare a estrazioni di numerosi premi e benefit.

“Dopo le prime tre settimane di apertura post lockdown – leggiamo nel comunicato stampa ufficiale – Sicilia Outlet Village è ripartito con ottimismo ed entusiasmo dedicando numerose iniziative soprattutto alla clientela locale e ponendo la massima cura nel garantire la sicurezza all’interno del Village e nell’offrire ai propri clienti un’esperienza di shopping quanto più piacevole e confortevole”.

All’interno del Village è garantito il distanziamento con segnaletica, anche nelle molte aree di ristoro. Per accedere sarà necessario l’uso della mascherina con possibilità di ritirarla gratuitamente presso l’Infopoint. Inoltre, la struttura comunica la continua sanificazione dei locali, degli spazi all’aperto e delle aree comuni.

Buono shopping!

Giuliana Maria Amata