Enna. Lega: “Abbiamo già una lista, se è il caso faremo di più”

La Lega ad Enna esce dal silenzio senza però la voglia prorompente e concitata di far proclami ma con la sola intenzione di dire come stanno le cose rispetto uno sbandierato, da altri, accordo con il sindaco Maurizio Dipietro. A fare il punto il coordinatore provinciale e consigliere comunale Giuseppe Savoca che dice: “Non abbiamo sottoscritto alcun accordo con chicchessia. Insieme agli amici di partito stiamo monitorando la situazione e poi decideremo in uno con il vertice regionale. Qualcuno ha forse dimenticato che noi siamo un partito”.

Perchè tutto questo silenzio anche nei momenti che eravate sottopressione e sulla bocca di tutti?

“Noi con la politica dei proclami non abbiamo nulla a che fare. Lavoriamo e andiamo sul concreto. Lasciamo agli altri l’esercizio di questo stile che a noi non piace e non serve”.

Quindi siete in piena attività?

“Sicuramente. Abbiamo una lista con candidati già individuati e pronti a scommettersi. E se è il caso faremo di più”.

Non mi dica che pensate ad un candidato sindaco leghista ad Enna?

“Ho detto e lo ripeto. In atto ci stiamo guardando attorno. A breve valuteremo il tutto e poi decideremo insieme agli organi regionali del partito. Abbiamo le idee ben chiare in ordine ai nostri progetti e agli uomini e donne che li accompagneranno”.

La vostra è un’analisi a 360 gradi sul perimetro politico cittadino?

“No. Dei paletti ci sono. Non apriamo discorsi con alcune forze politiche quali il Pd. Questo non vuol dire che dentro le mura della politica cittadina – conclude Savoca – non ci sia tanto su cui lavorare”.

Insomma la Lega c’è e sarà presente in città per il voto amministrativo del 4 e 5 ottobre. Per l’assalto a Sala d’Euno avrà a disposizione una lista con propri candidati. Se poi ci sarà o meno un candidato leghista a primo cittadino bisognerà attendere gli sviluppi fra le possibili alleanze e gli intendimenti del vertice regionale del partito.

Paolo Di Marco