Enna. 6.600 euro alla Pro Loco, Timpanaro (Pd): “Nel post Covid non è ammissibile”

Pubblichiamo qui di seguito nota stampa del capogruppo del Partito Democratico al consiglio comunale di Enna Paolo Timpanaro.

“La campagna elettorale è iniziata e l’amministrazione Dipietro pensa a distribuire contributi economici ad associazioni più o meno vicine all’ente. Apprendiamo, con grande rammarico, che la Giunta Comunale con delibera n. 113 del 24/06/2020 ha approvato l’erogazione di un contributo economico pari a 6.600 € da destinare alla Pro Loco, quale associazione di promozione turistica. Nulla da eccepire, in fondo, se tale contributo fosse stato elargito in un momento di “normale quotidianità” in quanto tale associazione svolge un lodevole lavoro portato avanti con sacrificio ed impegno dall’entourage che lo presiede e gestisce, ma questo non è un momento di normalità, questo è un momento contingente dove il tessuto imprenditoriale della città soffre pesanti ripercussioni post Covid, dove i ristoranti, gli alberghi e tutti quegli esercizi che ruotano attorno all’indotto arrancano nel quotidiano, dove molti esercizi commerciali rischiano di chiudere, dove altrettanti negozi hanno abbassato le saracinesche per sempre, ed a parte i proclami del Sindaco il quale ha promesso aiuti economici alle imprese, non si è visto nulla. Tutto ciò non è ammissibile tanto più che la nostra forza politica, in piena emergenza pandemia, ha avanzato la proposta di sospensione totale dei tributi per l’anno 2020, e dove l’amministrazione comunale ha preferito non prendere nemmeno in considerazione tale evenienza. Sentiamo, infine, di dover dare un suggerimento al Sindaco, il quale, secondo noi, farebbe bene a concentrarsi di più sulle esigenze della città e meno su situazioni estemporanee che non portano a nulla”.